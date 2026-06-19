Internaron en un centro de salud mental a César Sena, condenado por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

César Sena , condenado a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski ocurrido en junio de 2023 en la provincia de Chaco , fue internado en un centro de salud mental luego de atravesar una " fuerte crisis" emocional mientras cumplía su condena.

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La información fue confirmada por su abogado defensor, Ricardo Osuna , quien indicó a NA que el hombre permanece alojado en la sala 13 de psiquiatría del Hospital Julio C. Perrando de Resistencia.

Según trascendió, Sena fue trasladado desde el Complejo Penitenciario I hacia el centro asistencial para recibir atención especializada y permanecer bajo observación médica.

Cecilia Strzyzowski, la joven asesinada por su novio y sus suegros.

Cecilia Strzyzowski fue vista con vida por última vez ingresando a la casa de sus suegros, Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Foto: Redes

De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, el condenado ya recibía asistencia psicológica , pero en las últimas horas sufrió una crisis que motivó la intervención de profesionales de la salud mental y su posterior internación.

Sena fue condenado en febrero de este año por la jueza Dolly Fernández, integrante de la Cámara Segunda en lo Criminal de Chaco, quien lo encontró culpable del femicidio de Cecilia Strzyzowski y le impuso la pena de prisión perpetua .

La sentencia también alcanzó a sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, quienes fueron considerados partícipes necesarios del crimen y recibieron la misma condena.

Marcela Verónica Acuña / Emerenciano Sena Marcela Verónica Acuña y Emerenciano Sena, padres de César.

En el mismo debate oral también fueron juzgadas otras personas vinculadas a la causa.

Gustavo Obregón fue condenado a cuatro años y diez meses de prisión por encubrimiento agravado, mientras que Fabiana Cecilia González recibió una pena de cinco años de cárcel efectiva por encubrimiento simple.

Por el mismo delito fue condenado Gustavo Melgarejo, quien recibió una pena de dos años y diez meses de prisión. Debido al tiempo cumplido y las condiciones de la sentencia, ya recuperó la libertad.

En tanto, Griselda Lucía Reynoso fue absuelta luego de que el tribunal considerara que no existían pruebas suficientes para acreditar su participación en los hechos investigados.