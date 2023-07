Intentaron asesinar al titular del Sindicato de la Carne: el agresor gatilló dos veces pero no salió la bala

En un confuso y violento episodio, un hombre intentó asesinar al titular del Sindicato de la Carne de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Ochoa. Afortunadamente y por motivos que se investigan, la bala no salió del arma de fuego que fue gatillada dos veces. El hecho sucedió en la sede del gremio, luego de que una reunión con los trabajadores por la administración de fondos fuera suspendida a causa de intensas discusiones.

El agresor fue identificado como Rubén “Pocho” Brizuela y se encontraba presente en la sede ubicada en calle Murguiondo 1973, de la localidad de Mataderos, cuando se llevaba a cabo una reunión con los afiliados. Según testimonios de los presentes, el hecho ocurrió el día lunes pasadas las 12 del mediodía.

De acuerdo con TN, al debatir sobre la distribución y el manejo de los fondos del Sindicato, los trabajadores comenzaron a elevar el tono de voz y muchos comenzaron a realizar fuertes reclamos, lo que llevó a la suspensión del evento. En ese momento Brizuela increpó a Ochoa y le reiteró un pedido de empleo para los vecinos de la Villa 15, cercana a la sede,

Testigos informaron al medio Noticias Argentinas que escucharon decir al agresor: “Vamos a hacerla corta, ¿le vas a dar trabajo a los de la Villa o no?”. Ante el pedido, Ochoa habría contestado que no, por lo que Brizuela lo amenazó: “Si no les vas a dar trabajo yo te voy a agarrar afuera, te parto al medio o te dejo rengo de una gamba”. Esta violenta amenaza se suma al hallazgo de pintadas en la zona que apuntan contra el gremialista.

Pintadas en contra del gremialista Carlos Fabián Ochoa en paredes cercanas a la sede del Sindicato. Foto: Gentileza TN

Como se puede ver en las imágenes difundidas por los afiliados del sindicato, tras la acusación, Brizuela -quien se encontraba acompañado por otro hombre identificado como “El Polaco” y actuaba como su guardia de seguridad- extrajo un arma de fuego que mantenía escondida entre su ropa y gatilló dos veces hacia Ochoa. Por motivos que se investigan, la bala no salió.

Acto seguido, Brizuela golpeó al titular del sindicato en la cabeza, ocasionándole una herida sangrante y se dio a la fuga. Los trabajadores que presenciaron el hecho radicaron la denuncia horas más tarde.

En este sentido, el fiscal penal y contravencional Carlos Fel Rolero inició una causa y se emitió un pedido de captura. Asimismo, aún no han dado con el arma que fue expuesta en los videos de las cámaras de seguridad de la sede.

