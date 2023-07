Qué reveló la autopsia al empresario que encontraron descuartizado en Buenos Aires

Este jueves se conocieron los primeros detalles de la autopsia realizada a Fernando Alejandro Pérez Algaba, el empresario cuyo cuerpo fue encontrado descuartizado en una valija.

Los voceros dijeron que de autopsia se desprende que Pérez Algaba falleció a raíz de dos disparos que le ingresaron en la zona de la espalda y que luego fue descuartizado. En tanto, el canal Todo Noticias pudo acceder al estudio médico forense y reveló más detalles sobre el horrendo crimen.

“Lesiones provocadas por dos disparos de arma de fuego que ingresaron en la zona de la espalda efectuados con anterioridad a su descuartizamiento”, explicaron.

Además, señalaron que el cuerpo “presentaba una herida cortante en la zona de la espalda”, pero que fue realizada “después de la muerte”.

Las amenazas que recibió el empresario asesinado: “Te voy a cortar las manos”

Una serie de conversaciones, audios y más de 200 mensajes amenazantes son analizados por los investigadores que llevan adelante la causa por el crimen de Fernando Pérez Algaba (41).

Varios de los audios y mensajes figuran en una conversación grabada por el propio empresario, a quien apodaban “Lechuga”, con el sindicado barra de Boca Juniors Gustavo Iglesias, quien le reclamaba la devolución de una deuda cercana a los 70 mil dólares que había contraído con su hijo, Nazareno Iglesias.

Tras la difusión del contenido de esos mensajes en los medios el fiscal Marcelo Domínguez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Lomas de Zamora, ordenó incorporarlos a la causa para analizarlos como evidencia.

“Yo no te voy a matar, te voy a hacer algo peor, te voy a sacar los ojos y cortar las manos para que no puedas contar más en tu vida plata, por juro por mis hijos que no tengo ningún problema por ir preso”, dice una de las amenazas grabadas por de Pérez Algaba de boca de Iglesias.

