Imputaron por homcidio al hombre que dijo que "encontró" a su padre muerto en su casa de Guaymallén

Durante este viernes, desde el Ministerio Público Fiscal informaron la imputación de Gustavo Fernando Olguín (56) por el delito de Homicidio agravado por el vínculo tras asesinar a su padre, Hugo Antonio Olguín (86) en una vivienda en Guaymallén .

Dijo que encontró a su padre muerto en su casa en Guaymallén, pero ahora es el principal sospechoso de matarlo

Según indicó la Dra. Andrea Lazo, la reconstrucción de los hechos detalla que “entre las 20:00 horas del día 18 de agosto de 2025 y a las 11:00 horas –aproximadamente-, del día 19 de agosto de 2025, Gustavo Fernando Olguín ingresó al domicilio de su papá, Hugo Olguín, sito en calle Pedro del Castillo 3974, Villanueva, Guaymallén, Mendoza, y lo atacó a golpes, provocándole la muerte”.

En un primer momento, la causa apuntó a la muerte de un hombre mayor por un accidente doméstico. Sin embargo, la necropsia reveló que fue víctima de asesinato y las pruebas comprometieron a su propio hijo.

Todo comenzó el martes, cuando el hijo de la víctima montó una puesta en escena. Allí, relató que al abrir la puerta de la vivienda se encontró a su padre tirado en el piso, sin signos vitales, y con una visible herida en el cuero cabelludo.

Inicialmente, el personal de Policía Científica trabajó la novedad como una "muerte sin asistencia médica", ya que no se encontraron signos de violencia en la propiedad ni faltantes de elementos. Pero cuando los investigadores confirmaron la magnitud del golpe , se despertaron las sospechas : era un golpe violento , dado con un objeto contundente .

Familia Olguín

El informe de la autopsia fue contundente: Hugo Antonio Olguín Escudero presentaba un traumatismo craneal con fractura y otras lesiones que no eran compatibles con una muerte natural o sin asistencia médica.

A ello se sumó que, en un allanamiento realizado en casa de Olguín (hijo) durante las últimas horas, los investigadores hallaron un palo y ropa, ambos objetos ensangrentados. De esta manera, Gustavo pasó de ser el denunciante de haber hallado sin vida a su padre a convertirse en el principal sospechoso por haberlo asesinado.

El descubrimiento llevó a la inmediata intervención del personal de la División Homicidios. Tras realizar las tareas de investigación, los efectivos entrevistaron nuevamente al hijo del fallecido. Su testimonio resultó ser incongruente, y los investigadores observaron además una hinchazón en su mano derecha.

Con todas estas pruebas, la fiscal Lazo ordenó la imputación de Olguín hijo. Además de la detención, se secuestró su teléfono celular como parte de la evidencia.

Entre las causas que siguen los investigadores, el dinero es la más concreta. Por un lado, se cree que Gustavo (hijo) le cobraba un alquiler a Hugo (padre) para que viviera en la casa donde fue hallado muerto, y -aparentemente- el octogenario se había retrasado en el pago de la renta. Pero, además, hay otra pista que apunta a un juicio millonario que había cobrado hace ya un tiempo Hugo. En apariencia, Gustavo habría visto con muy buenos ojos quedarse con ese dinero.

Un hombre violento y la casa con "okupas"

La casa donde vivía Gustavo Olguín, y donde hallaron el palo y las prendas ensangrentadas, se ubica en calle Victoria. Más precisamente es a la vuelta de donde vivía Olguín (padre) y a 200 metros de la Municipalidad de Guaymallén. Esa casa y una contigua, ubicada en el mismo edificio, son propiedad del globonauta mendocino Eduardo Vaqués Correa,

En mayo de este año, ambas casas -donde vivía Gustavo y la que estaba al lado- fueron noticia por un episodio de usurpación. Y es que, entre fines de 2015 y comienzos de 2016, cuando Vaqués Correa se mudó a Ronda (España), el globonauta alquiló una de las casas al hoy difunto Hugo Antonio Olguín (conocido de la familia del globonauta).

Pero hace tres meses, los vecinos le avisaron al mendocino en España que la segunda casa del domicilio había sido usurpada por otras personas. A ese domicilio había ingresado toda una familia de okupas, y hasta le enviaron a Vaques Correa varias fotografías. Ello derivó en la internación del globonauta a raíz de una arritmia cardíaca y un pico de hipertensión.

Ya en 2023, cuando el dueño de ambas casas viajó a Mendoza para unos trámites vinculados a su jubilación, se encontró con que la primera de las casas (la única que estaba en alquiler) ya no era habitada por Hugo Olguín, el inquilino con quien había acordado. En lugar de este hombre, se encontró con el hijo del "inquilino legal”, precisamente Gustavo Olguín, el hoy sospechado e imputado como el presunto autor del asesinato de su propio padre.

No obstante, la segunda casa de Vaqués Correa -ubicada en el mismo pasillo- permanecía cerrada, vacía y desocupada, sin siquiera ser ofrecida en alquiler. Ello fue hasta que el viernes 16 de mayo de este año, un vecino observó como otra persona violentaba y rompía una reja y la puerta de esa segunda casa, y se metía por la fuerza. Además, le contaron al mendocino en España que, desde hacía tiempo, en el lugar se veían movimientos raros y vinculados con la compra y venta de drogas en la zona.