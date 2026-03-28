28 de marzo de 2026 - 15:46

Horror en Santa Clara del Mar: una niña de 11 años denunció a su padrastro por abusar de su hermana

La menor relató con precisión lo que había visto al ingresar a su vivienda, permitiendo a los efectivos dar aviso a la Justicia.

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La menor relató con precisión lo que había visto al ingresar a su vivienda, lo que permitió a los efectivos dar aviso a la Justicia del partido de Mar Chiquita y avanzar rápidamente en la investigación.

La intervención judicial y detención del acusado

El caso quedó a cargo del fiscal Ramiro Anchou, quien ordenó la detención de un hombre de 29 años. El sospechoso fue arrestado en el barrio Atlántida y quedó imputado en la causa.

Tras la denuncia, la policía llevó adelante un allanamiento en el domicilio donde ocurrió el hecho. Durante el procedimiento se secuestraron prendas de vestir que serán sometidas a peritajes para recolectar pruebas.

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La niña de 11 años se presentó por sus propios medios para denunciar a su padrastro tras descubrirlo abusando de su hermana de 14.

La niña de 11 años se presentó por sus propios medios para denunciar a su padrastro tras descubrirlo abusando de su hermana de 14.

La asistencia a la víctima y el avance de la causa

El acusado fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán, donde permanece alojado a disposición de la Justicia. En paralelo, intervienen equipos especializados en niñez, adolescencia y género para brindar contención a las víctimas y su entorno familiar.

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