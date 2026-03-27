Lucas Pertossi rompió el silencio a seis años del crimen de Fernando Báez Sosa: "Nunca lo toqué"

Lucas Pertossi fue condenado a 15 años de prisión por el brutal asesinato de Fernando Baéz Sosa ocurrido en enero de 2020. A seis años del crimen, el rugbier rompió el silencio y contó su versión de los hechos.
Uno de los rugbiers condenado por el homicidio del joven en Villa Gesell habló por primera vez y aseguró que fue "muy mal defendido"
Lucas Pertossi fue condenado a 15 años de prisión por el brutal asesinato de Fernando Baéz Sosa ocurrido en enero de 2020. A seis años del crimen, el rugbier rompió el silencio y contó su versión de los hechos.
En una entrevista con Mauro Szeta, el joven habló desde la cárcel y aseguró sentirse "muy mal defendido" por sus abogados. Además, confesó que el grupo estuvo involucrado en varias peleas y reveló cuál era su participación en esos pleitos. "Yo no peleaba, yo grababa", alegó.
Si bien el testimonio completo se emitirá el próximo domingo, se conocieron algunos fragmentos donde Petrossi contó cuál fue su reacción al enterarse de la muerte de Fernando. "Se acercó un policía y nos dijo: chicos ¿saben por qué están presos? Ustedes mataron a un pibe. Cuando nos dijo eso, se me cayó el mundo entero", confesó
Asimismo, el joven cuestionó el trabajo de sus abogados durante el proceso judicial y criticó que la Justicia debió analizar la participación individual de cada uno: "Me siento muy mal defendido. La estrategia fue ir todos juntos, en bloque pero no todos hicimos lo mismo ni tuvimos la misma participación"
En su relato, Lucas Pertossi señaló cuál fue su participación el día del crimen y aseguró que no intervino en el ataque: "Yo nunca lo toqué, pero nadie lo dijo, nadie salió a defenderme"
En un momento de la entrevista, el periodista le mostró un video del momento en que asesinaron a Fernando y el joven expresó que fue "una pelea que terminó en tragedia"
"Ninguno tomó dimensión de lo que estaba pasando. Es terrible lo que pasó, pero estoy seguro que ninguno tuvo intención, porque yo estuve ahí y no hubo ningún plan", alegó.
Por otro lado, el rugbier señaló que la situación que más le molestó del trabajo de su defensa fue cuando le propusieron participar del documental de Netflix "50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa"
"Tomei (su abogado) vino y nos propuso hacer el documental. Él me representaba pero yo decidí no participar", confesó.
El 18 de enero de 2020, el joven fue interceptado a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell por un grupo de jóvenes (en su mayoría jugadores de rugby) quienes le propinaron una feroz golpiza que duró apenas 50 segundos. El ataque incluyó patadas mortales en la cabeza y el cuerpo, incluso después de que el joven perdiera el conocimiento, lo que le causó la muerte inmediata por una hemorragia cerebral masiva producto de múltiples traumatismos de cráneo.
En febrero de 2023, el Tribunal de Dolores condenó a prisión perpetua a cinco de los acusados: Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi por los cargos de homicidio doblemente agravado por concurso premeditado y alevosía.
Mientras que Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi recibieron 15 años de cárcel al ser considerados partícipes secundarios. A seis años del asesinato, los condenados cumplen sus penas en el penal de Melchor Romero bajo estrictas rutinas.