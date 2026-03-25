Denunció que vino a Mendoza a hacer un voluntariado y terminó durmiendo en un sótano

Una joven de 20 años se volvió viral en redes sociales tras denunciar que viajó a Mendoza para realizar un voluntariado en un hostel y terminó alojada en condiciones que calificó como “denigrantes” , durmiendo en un sótano sin ventilación ni luz natural.

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El testimonio fue difundido a través de TikTok, donde relató su experiencia y advirtió a otros jóvenes sobre este tipo de propuestas. “Fui a hacer un voluntariado en Mendoza y terminé durmiendo en un sótano. Hola, mi nombre es Olivia, tengo 20 años”, comienza el relato de la joven.

Según explicó, decidió aplicar al programa en enero de 2026 con el objetivo de sumar experiencia para su carrera de turismo . El contacto surgió a través de una amiga que había estado previamente en el mismo hostel.

Tras un proceso de entrevistas por WhatsApp y una videollamada, fue seleccionada. El acuerdo consistía en trabajar entre 25 y 30 horas semanales a cambio de alojamiento y desayuno.

La joven contó que arribó a Mendoza el 24 de febrero y que desde el primer momento notó un clima extraño. “Llego y noto una actitud bastante distante de la chica que me abre la puerta” , relató.

Fui a hacer un voluntariado sola en Mendoza capital, Argentina y me hicieron dormir en un sótano, con 5 voluntarios más, donde no teníamos ventilación ni luz natural, donde la suciedad se respiraba y causaba claustrofobia. Estas son las condiciones en las que estamos los voluntarios; cosa que obviamente no te aclaran a la hora de aplicar. Cuídense mucho, busquen bien a dónde van y espero que esto sirva para alertarnos de las condiciones laborales a las que estamos expuestos. #mendoza #escrache #voluntariado #experiencia

Embed - Fui a hacer un voluntariado sola en Mendoza capital, Argentina y me hicieron dormir en un sótano, con 5 voluntarios más, donde no teníamos ventilación ni luz natural, donde la suciedad se respiraba y causaba claustrofobia. Estas son las condiciones en las que estamos los voluntarios; cosa que obviamente no te aclaran a la hora de aplicar. Cuídense mucho, busquen bien a dónde van y espero que esto sirva para alertarnos de las condiciones laborales a las que estamos expuestos. #mendoza #escrache #voluntariado #experiencia

Sin embargo, lo más impactante ocurrió cuando le mostraron su supuesto lugar de descanso: “Abre una puerta y noto una escalera sumamente sombría, rarísima, en mal estado… la habitación estaba en un sótano el cual ni siquiera tenía luz en la escalera”.

Olivia describió el espacio como un ambiente cerrado, sin ventilación ni luz natural, donde convivían seis voluntarios en cuchetas. “Se respiraba constantemente polvo… no hay forma que se ventile”, afirmó.

Además, advirtió sobre situaciones de riesgo: “Ahí pueden ver cables pelados y un enchufe que estaba al lado de mi cabeza literalmente corriendo peligro”. También mencionó filtraciones de agua: “Por esas endijas no entraba luz natural pero sí entraba agua”, lo que generaba inundaciones en el lugar.

“Nadie se merece estar ahí…"

La joven también denunció que las condiciones laborales no eran las acordadas: “Las actividades eran más horas de las que ellos te especificaban, un montón de cosas mal, malos tratos”.

En ese sentido, relató situaciones dentro del equipo: “A una de las chicas voluntarias le ha llegado a decir la jefa de limpieza que para ella los voluntarios eran lo último que importaba”.

Olivia aseguró que no logró adaptarse a la situación y decidió irse rápidamente. “Yo solamente estuve una noche ahí… me agarró un ataque de claustrofobia y de ansiedad”, explicó.

También describió el impacto emocional: “Nadie se merece estar ahí… me parecía sumamente injusto, denigrante y macabro”. Finalmente, logró regresar gracias al apoyo de su familia: “Por suerte tuve el ímpetu… y pude sacarme el pasaje y poder irme ese mismo día”.

Antes de cerrar su testimonio, la joven dejó un mensaje claro: “Decirles que tengan mucho cuidado… que se interioricen y entiendan el contexto”. Además, cuestionó la reputación online del lugar: “Eliminan las malas reseñas… uno piensa que está yendo a un lugar que tiene cinco estrellas, pero no es así”.