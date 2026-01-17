El hecho ocurrió alrededor de las 11 de la mañana del día sábado.

Fuerte accidente en Acceso Norte y calle Libertad: un conductor herido de gravedad

Un hombre se encuentra gravemente herido tras sufrir un accidente en las inmediaciones de Acceso Norte y calle Libertad, en el departamento de Las Heras.

El hecho ocurrió alrededor de las 11 de la mañana en dicho departamento. El hombre, el cuál manejaba una motocicleta en dirección norte-sur, impactó contra un vehículo que transitaba por una de las rotondas con dirección este-oeste.

Accidente Acceso Norte El accidente ocurrió en la intersección de Acceso Norte y calle Libertad. Las autoridades policiales y servicios médicos se encuentran trabajando en la zona. Aún se desconoce la identidad del herido y los detalles del siniestro.