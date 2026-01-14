Un motociclista murió tras chocar contra el guardarraíl de una ruta en San Rafael

El siniestro ocurrió este miércoles por la tarde en la Ruta 146, a la altura del puente del río Diamante. La víctima tenía 30 años y circulaba en solitario.

Un trágico siniestro vial se registró este lunes a las en el departamento de San Rafael y dejó como saldo una víctima fatal. Se trata de un motociclista que circulaba por la Ruta 146 y se accidentó en solitario.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:50, a la altura del kilómetro 365, en inmediaciones del puente del río Diamante, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 64° de Monte Comán.

Según información oficial, un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un accidente en solitario protagonizado por un motociclista. Al arribar al lugar, personal policial constató que se trataba de un hombre que conducía una motocicleta Bajaj Rouser de 200 cc.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la víctima, identificada como R.M., de 30 años, circulaba por la ruta en sentido sur-norte cuando, por motivos que aún se investigan, perdió el dominio del rodado e impactó contra el guardarraíl. Como consecuencia del violento choque, cayó sobre la calzada y sufrió lesiones de extrema gravedad.

Minutos después se hizo presente una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo profesional a cargo confirmó el fallecimiento del motociclista en el lugar.