Fue a un hospital con intensos dolores, no sabía que estaba embarazada y su bebé murió al ser confundido con un tumor

Un confuso episodio en la provincia de San Juan tuvo como desenlace un trágico final. Este lunes trascendió que una mujer de 24 años, quien asistió a un hospital ubicado en la localidad de Jáchal por fuertes “cólicos”, sufrió el fallecimiento de su bebé en lo que podría ser un caso de violencia obstétrica. Es que, de acuerdo con medios locales, la joven no sabía que estaba embarazada y los profesionales confundieron el feto con un tumor.

La mujer, identificada como F. A. asistió a la guardia del Hospital San Roque, ubicado en Jáchal, el pasado 4 de febrero, con dolor por “cólicos”, según informó Infobae. “Me pusieron suero, antibióticos y decidieron internarme por dolores ‘estomacales’. A las 22 me llevaron a realizar una prueba de embarazo, la cual dio negativa. Ese testeo, según las enfermeras, era efectivo”, recordó la joven en el testimonio que brindó en la la Comisaría 21° al momento de radicar la denuncia.

No fue hasta el día siguiente en que los galenos optaron por realizarle una radiografía en lugar de una ecografía a causa de falta de personal en esta área. Allí, el personal sanitario le informó que el estudio había arrojado que presentaba un tumor en el abdomen, pero tras pedir la opinión de un ginecólogo, se supo que la joven efectivamente estaba embarazada.

“La hipótesis que manejamos es que cuando la mujer fue a internarse estaba en pleno trabajo de parto y no lo sabía, porque no sabía que estaba embarazada”, precisó al mencionado medio una fuente cercana al caso.

Además, de acuerdo con Zonda Diario, la joven pensaba que no podía tener hijos porque fue diagnosticada con tiroides, lo que repercutió en irregularidades en su ciclo menstrual durante cuatro años. “Ella creía que no podía tener hijos. Por otro lado, el test que le hicieron los médicos, de orina, dio negativo”, añadió la fuente.

Tras constatar el embarazo, los galenos realizaron un ultrasonido en el que F. A: sintió “latir el corazoncito” de su bebé. “Le pregunté a la enfermera si esos eran sus latidos y me dijo que sí. El doctor decidió hacerme tacto una vez más y me llevaron al quirófano. El bebé nació a las 11. Pedí verlo, pero el médico se lo entregó rápidamente a la enfermera. Después, me dieron la noticia de que había fallecido”, manifestó la joven.

Foto: Gentileza.

Si bien desde el nosocomio, luego de realizar la autopsia al cuerpo del recién nacido, informaron que había fallecido por “muerte intrauterina”, F. A, aseguró que los profesionales brindaron diferentes respuestas sobre lo sucedido, lo que volvió el caso aún más confuso.

“No pude ver ni tocar a mi bebé, porque el doctor se lo entregó a una enfermera y ella se lo llevó rápido. Después, me dan la noticia de que falleció por un golpe en la cabeza. Luego, el doctor Menéndez va a darles el informe médico a mis familiares y les dice que él falleció porque nació con el cordón umbilical envuelto en su cuellito. Y cuando me van trasladando a mi habitación en el pasillo me frena el doctor y me dice que mi bebé había nacido malformado y que por eso falleció”, recordó.

Una persona con acceso al expediente, aclaró a Infobae que “lo que ocurrió es que (el bebé) pasó mucho tiempo encajado en el canal de parto sin poder nacer. Cuando se dieron cuenta, por la ubicación que tenía, ya no podían practicarle una cesárea, así que usaron fórceps, lo cual podría haberle causado el hematoma”.

Por su parte, la joven de 24 años ratificó su pedido de justicia, “que se aclare la muerte de mi bebé y que esto no le pase a ninguna otra familia. También que se sepa la mala atención que tiene el hospital San Roque”. Según se supo, la sanjuanina habría estado en la semana 40 del embarazo; el bebé pesó 3,400 kilos y medía 51 centímetros.

En el caso que se encuentra bajo investigación por “averiguación por fallecimiento” interviene la Unidad Fiscal de Norte de la 2° Circunscripción de la Provincia de San Juan, a cargo de Sohar Aballay. Hasta el momento, las autoridades ya tomaron testimonio a la joven, a sus familiares y a los profesionales médicos implicados en el presunto caso de violencia obstétrica.