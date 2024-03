Ex esposa de un intendente involucrada en un choque, riña y agresión a policías en pleno Centro

Un procedimiento de tantos, de esos que abundan en calles mendocinas y en un contexto en el que cada vez hay más novedades policiales referidas a accidentes de tránsito. No obstante, y por suerte, en este choque protagonizado por dos mujeres durante los primeros minutos del domingo 3 de marzo en una esquina del centro de la Ciudad de Mendoza no hubo víctimas de consideración.

Sin embargo, la riña que se desató posteriormente –y que tuvo como saldo a la otra conductora herida y a una efectiva de la Policía de Mendoza con lesiones en una pierna y su espalda- derivó en un verdadero escándalo con tintes políticos. Porque una de las conductoras protagonistas del accidente entre los dos autos intentó “chapear” con que era la pareja del intendente de La Paz, Fernando Ubieta.

El accidente tuvo lugar a metros de la Plaza España. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

“No saben quién soy yo, mi marido los va a hacer echar”, amenazó la mujer, de 36 años, y a quien se la observaba aparente estado de ebriedad (se la procesó por conducir en ese estado, aunque se negó a que le practicaran el control de alcoholemia y le hicieran dosaje de sangre). “¡Llamale al Fernando!”, cuentan testigos que la mujer (identificada con las iniciales F. G. D.) le dijo a los gritos a otra amiga que llegó al lugar de los hechos.

Actualmente la mujer se encuentra a la espera de la imputación –fue denunciada por la mujer con la que chocó y por la policía a quien agredió-, mientras que esta uniformada y quien intervino del procedimiento y fue agredida por la mujer, está con parte por lesiones.

“Efectivamente ocurrió. Es mi ex la mujer y me llamaron para avisarme que había tenido un altercado. Yo tengo un hijo de 14 años con ella y me separé cuando él tenía 2, por lo que llevamos 12 años separados. Pero mi hijo me pidió por favor, llorando, que lo acompañara para ver qué había ocurrido”, destacó Ubieta a Los Andes, consultado por el tema.

Aunque en la actuación, que quedó registrada en la Oficina Fiscal 1 de la Ciudad de Mendoza, se menciona que el intendente de La Paz también intentó sacar provecho de su posición (se describe que Ubieta dijo: “Bueno, yo me retiro. Pero hago un llamado y en un rato la van a tener que dejar salir”), el intendente paceño negó rotundamente haber querido “chapear”.

“No sé si ella lo hizo, la verdad es que no sé qué fue lo que dijo. Pero en ningún momento yo dije que si hacía un llamado la iban a dejar salir. Es la madre de mi hijo, yo no me podía hacer el distraído. Pero solamente me hice presente en el lugar y le pregunté al subcomisario que me contara qué había ocurrido”, aclaró Ubieta.

La ex de un intendente de Mendoza, involucrada en un accidente y una violenta riña con otra mujer. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

EL CHOQUE Y LA VIOLENTA RIÑA

Durante los primeros minutos del domingo 3 de marzo, mientras la Vía Blanca de la Vendimia 2024 estaba llegando a su fin en el Centro mendocino, las conductoras de dos autos protagonizaron un choque en la esquina de España y San Lorenzo, a metros de la plaza España.

Ninguna de las dos conductoras sufrió heridas de consideración e, incluso, como consecuencia de ese primer choque tampoco fueron considerables los daños. Sin embargo, lo raro empezó después. Concretamente, cuando las dos conductoras se bajaron de los vehículos para observar los pormenores del choque y el daño de los vehículos.

Allí, una de las mujeres (la ya mencionada F. G. D.), de 36 años, intentó eludir a la otra conductora –una mujer de 41 años- cuando la segunda quiso hablar con ella. Casi sin mediar palabras, la más joven de las involucradas intentó subirse nuevamente a su Peugeot 208, con el que acababa de chocar de atrás, para retirarse del lugar, asegura la denunciante en su relato. Y fue en esa maniobra cuando volvió a impactar, nuevamente de atrás, al Sandero de la mujer de 41 años, agrega el reporte.

A raíz de esta situación, se inició una riña entre las dos mujeres, lo que derivó en que testigos, preocupados por lo violento de la pelea, dieran aviso al 911 de lo que estaba aconteciendo. A las 0.22 ya del domingo 3 de marzo, y ante el aviso, llegó a la esquina de España y San Lorenzo un móvil policial. En el lugar ya había personal de Preventores de la Ciudad de Mendoza y, lejos de calmarse la situación, estas intervenciones no hicieron más que subir la tensión, especialmente en la conductora del 208.

La ex de un intendente de Mendoza, involucrada en un accidente y una violenta riña con otra mujer. Foto: Imagen ilustrativa (Archivo Los Andes).

La mujer de 41 años, a quien había chocado de atrás la otra conductora, tenía lesiones, rasguños y contó hasta que le habían tirado del pelo. Incluso, hasta tenía una mordedura en la muñeca izquierda, consta en el informe.

De la actuación del episodio se desprende que estas lesiones en la primera de las mujeres se dieron porque, en el momento en que la alterada mujer intentó huir de la escena del choque, la conductora de 41 años intentó quitarle la llave del tambor del auto. Y fue en ese momento en que, totalmente sacada, la dueña del 208 quiso impedir y hasta mordió uno de sus brazos, recrea el informe.

Cuando los dos efectivos policiales (un hombre y una mujer), a quienes les acababan de contar los pormenores de este ataque, intentaron hablar con la mujer señalada como quien había chocado de atrás al Sandero, se encontraron que F. G. D. se había encerrado en su Peugeot y, lejos de estar dispuesta a relatar lo sucedido, habría insultado en reiteradas oportunidades a la mujer policía que quiso entrevistarla.

No obstante, la mujer –en todo momento fuera de sí- se opuso a que se le practicara el test de alcoholemia en el lugar.

Siempre de acuerdo al relato de la actuación del procedimiento, fue en ese momento cuando la enajenada mujer “chapeó” con que era “la esposa del intendente de La Paz” y que, si no la dejaban ir, iba a encargarse de que los echaran a todos de sus trabajos.

Tras negarse a soplar en la pipeta del alcoholímetro, y sin bajar de su 208, la conductora tomó su teléfono celular para filmar todo lo que estaba ocurriendo. Fue en ese momento cuando una efectiva policial intentó hacerla descender del vehículo y, ante la resistencia y el forcejeo de quien había chocado de atrás a la otra mujer, se le cayó el celular con el que estaba filmando todo el procedimiento.

La ex de un intendente de Mendoza, involucrada en un accidente y una violenta riña con otra mujer. Foto: Imagen ilustrativa (Archivo Los Andes).

Esto no hizo más que poner más violenta todavía a quien decía ser la esposa de Ubieta, por lo que intentó darle varios golpes de puños a la uniformada. A raíz del forcejeo entre la conductora “sacada” y la policía, ambas mujeres cayeron sobre la vía pública. Tras incesantes intentos, finalmente F. G. D. pudo ser reducida y le colocaron las esposas.

Tras subirla al móvil policial, la violenta conductora fue derivada primero a la Oficina Fiscal 1. Pero, a raíz de las lesiones que presentaba y de su estado en general, se dispuso que se la trasladara al Hospital Central. Allí la intención no era solo asistirla, sino –además- hacer el dosaje de alcohol en sangre, algo a lo que –una vez más- la aprehendida se negó.

LA INTERVENCIÓN Y ACLARACIÓN DE UBIETA

Hasta ese momento, el nombre del intendente de La Paz, Fernando Ubieta, solo había sido mencionado por la iracunda mujer, quien ya se encontraba aprehendida. Incluso, en medio de la discusión, le pidió a una amiga que llegara al lugar que le llamara “a Fernando”.

Pero, mientras la mujer seguía en el Hospital Central, fue el propio Ubieta quien se hizo presente en la Oficina Fiscal 4. De acuerdo a lo detallado en el acta de procedimiento, el intendente paceño contó que había sido pareja de la mujer aprehendida, que se había separado hacía más de 10 años y que tenían un hijo en común.

La ex de un intendente de Mendoza, involucrada en un accidente y una violenta riña con otra mujer. Foto: Archivo Los Andes.

En su misma explicación -y según la novedad policial-, Ubieta contó que venía de participar de un brindis vendimial en el que había estado presente el gobernador de Mendoza, a quien dijo haber puesto al tanto de la situación. Incluso, en el escrito se indica que Ubieta destacó que fue el gobernador quien le recomendó ir a la dependencia judicial y que él le dijo “que si surgía algún tipo de eventualidad, lo llamara”. De acuerdo a lo que se desprende de este apartado de la declaración –algo confirmado por fuentes policiales también-, con esta frase sintieron que el intendente intentaba meter “algo de presión”.

Ante esta sensación, el propio Ubieta negó a Los Andes haber intentado sacar provecho de su función o de ningún vínculo personal o político con nadie. “Fui porque no podía dejar a mi hijo, que estaba llorando y preocupado, solo en esta situación”, insistió Fernando Ubieta. Y, una vez más, negó haber dicho que él podía hacer que liberaran a la mujer con un simple llamado telefónico.

Si bien nunca se pudo confirmar –ni por alcoholemia ni por dosaje de sangre- que F. G. D. conducía alcoholizada, o con más alcohol del permitido, al resistirse la conductora fue procesada de acuerdo al artículo 67 Bis de Código de Contravenciones (9.099), por lo que se retuvo el vehículo y su licencia de conducir.

Además de la denuncia de la conductora a quien chocó de atrás –ambas circulaban por San Lorenzo hacia el este-, la violenta conductora también fue denunciada por la auxiliar de la Policía de Mendoza a quien agredió –y hasta llegó a manotearle el arma reglamentaria- cuando intentaban reducirla. Hasta el momento, la mujer –que continúa aprehendida- no ha sido imputada.

