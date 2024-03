El irónico motivo por el que el 4 de marzo se festeja el "Día del Hermano" en Argentina

Hoy, 4 de marzo, Argentina celebra el Día del Hermano, una ocasión especial para reconocer y valorar los lazos fraternales que unen a las familias.

Para muchos, tener un hermano o una hermana es motivo de alegría y afecto, mientras que para otros puede generar sentimientos mixtos. En este contexto, el país se une a esta celebración que ha generado gran repercusión en las redes sociales desde tempranas horas del día.

Aunque a nivel internacional el Día del Hermano se conmemora el 5 de septiembre, en recuerdo al fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta, quien dedicó su vida a promover el amor y la solidaridad entre las personas, en Argentina se ha establecido esta fecha como un día especial para honrar los vínculos fraternales.

El origen de la fecha

La decisión de tener una fecha diferente no responde a una conmemoración específica, sino más bien a motivos comerciales. El origen de esta celebración nacional no está ligado a un evento histórico particular, sino más bien a la oportunidad que representa para el comercio.

Es común que en esta fecha las personas aprovechen para expresar su cariño a sus hermanos mediante saludos y, en algunos casos, a través de obsequios y muestras de afecto.

Es una oportunidad para fortalecer los lazos familiares y demostrar el aprecio hacia aquellos que comparten un vínculo tan especial como el de la hermandad.

En palabras de la Madre Teresa de Calcuta, quien inspira esta fecha a nivel internacional, “la vida no se mide por la cantidad de veces que respiramos, sino por los momentos que nos dejan sin aliento”.