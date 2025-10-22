Este jueves declara Pablo Laurta, acusado del doble femicidio en Córdoba y del crimen del remisero

El asesino llegó el lunes a Córdoba y ante la prensa volvió a justificar sus crímenes. Declarará por el asesinato de Luna Giardina y Mariel Zamudio.

El hombre acusado de cometer el doble femicidio en Córdoba y asesinar a un remisero en Entre Ríos se presentará ante la justicia. Pablo Laurta declarará este jueves a las 11 en la Fiscalía de Instrucción de Género y Violencia Familiar, donde se lo investiga por los crímenes de Luna Giardina y Mariel Zamudio.

Fuentes del caso informaron a NA que la defensora oficial Alfonsina Muñiz presentó el pedido y la comparecencia se llevará a cabo en la fiscalía de manera presencial. El imputado se encbuentra detenido en el penal de Cruz del Eje luego de ser trasladado desde la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú.

La Justicia de Entre Ríos formuló cargos por homicidio criminis causa en relación al asesinato de Matías Sebastián Palacio, el remisero que había contratado para un supuesto viaje a Santa Fe, y se le impuso la prisión preventiva por 120 días.

Se espera que en la provincia de Córdoba se dictamine una medida similar por los femicidios de su ex suegra y su ex mujer.

El indignante grito de Pablo Laurta cuando era trasladado Durante su traslado al tribunal, Rodríguez Laurta protagonizó un insólito episodio al gritar frente a los periodistas: “Yo fui a rescatar a mi hijo ¡Yo liberé a mi hijo de una red de trata! Investiguen”.

El acusado sostiene desde su detención que su hijo, que cumplió seis años esta semana, había sido secuestrado por su ex pareja, Luna Giardina (26), y su ex suegra, Mariel Zamudio (54), a quienes asesinó a balazos el sábado 11 de octubre en la casa de la familia en Villa Serrana, Córdoba. Rodríguez Laurta fue detenido al día siguiente, en un hotel de Gualeguaychú, donde se encontraba junto al niño. Según la investigación, planeaba cruzar nuevamente hacia Uruguay en kayak, utilizando la misma ruta fluvial que había empleado días antes para ingresar de manera ilegal al país. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lanacionmas/status/1978837011864715320&partner=&hide_thread=false Laurta: "Fui a rescatar a mi hijo de una red de trata"



El acusado del doble femicidio y asesinato pidió declarar.



Lo contó Abigail Oliverio en LN+ pic.twitter.com/bVN31qXcI5 — La Nación Más (@lanacionmas) October 16, 2025