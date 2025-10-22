22 de octubre de 2025 - 18:11

Este jueves declara Pablo Laurta, acusado del doble femicidio en Córdoba y del crimen del remisero

El asesino llegó el lunes a Córdoba y ante la prensa volvió a justificar sus crímenes. Declarará por el asesinato de Luna Giardina y Mariel Zamudio.

Así escuchaba Pablo Laurta cómo le dictaban la prisión preventiva por 120 días.

Así escuchaba Pablo Laurta cómo le dictaban la prisión preventiva por 120 días.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Leé además

El femicida Pablo Laurta rompió el silencio: “Todo fue por justicia”

El femicida Pablo Laurta justificó sus crímenes: "Todo fue por justicia"

Por Redacción Policiales
El taxista que llevó a Pablo Laurta a Entre Ríos contó detalles del viaje: Me dijo que tuvo problemas con la señora.

El taxista que llevó a Pablo Laurta a Entre Ríos contó detalles del viaje: "Me dijo 'me cagó la vida mi señora'"

Por Redacción Policiales

Fuentes del caso informaron a NA que la defensora oficial Alfonsina Muñiz presentó el pedido y la comparecencia se llevará a cabo en la fiscalía de manera presencial. El imputado se encbuentra detenido en el penal de Cruz del Eje luego de ser trasladado desde la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú.

La Justicia de Entre Ríos formuló cargos por homicidio criminis causa en relación al asesinato de Matías Sebastián Palacio, el remisero que había contratado para un supuesto viaje a Santa Fe, y se le impuso la prisión preventiva por 120 días.

Se espera que en la provincia de Córdoba se dictamine una medida similar por los femicidios de su ex suegra y su ex mujer.

El indignante grito de Pablo Laurta cuando era trasladado

Durante su traslado al tribunal, Rodríguez Laurta protagonizó un insólito episodio al gritar frente a los periodistas: “Yo fui a rescatar a mi hijo ¡Yo liberé a mi hijo de una red de trata! Investiguen”.

El acusado sostiene desde su detención que su hijo, que cumplió seis años esta semana, había sido secuestrado por su ex pareja, Luna Giardina (26), y su ex suegra, Mariel Zamudio (54), a quienes asesinó a balazos el sábado 11 de octubre en la casa de la familia en Villa Serrana, Córdoba.

Rodríguez Laurta fue detenido al día siguiente, en un hotel de Gualeguaychú, donde se encontraba junto al niño. Según la investigación, planeaba cruzar nuevamente hacia Uruguay en kayak, utilizando la misma ruta fluvial que había empleado días antes para ingresar de manera ilegal al país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lanacionmas/status/1978837011864715320&partner=&hide_thread=false

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Pablo Laurta llega a Córdoba para declarar sobre el femicidio de Luna y Mariel. 

La tremenda frase de Pablo Laurta, el doble femicida de Córdoba, sobre su hijo de 5 años

Por Redacción Policiales
Patricia Bullrich en Carajo Stream

Bullrich culpó a las mujeres por la suba de los femicidios: "Si estás empoderada se te viene en contra"

Por Redacción Política
El ínsolito grito de Pablo Laurta mientras era trasladado: Liberé a mi hijo de una red de trata.

El indignante grito de Pablo Laurta cuando era trasladado: "Liberé a mi hijo de una red de trata"

Por Redacción Policiales
Gustavo Ceferino Repetto Mira, condenado por el homicidio de Rosa Alfaro. Gentileza Poder Judicial.

Asesinato de Rosa Alfaro: la Corte decide si un jurado popular entendió las instrucciones del juez

Por Oscar Guillén