Escalofriante video: intentó balear un bar en Rosario, pero los disparos no salieron

En una escalofriante escena, un intento de ataque armado sacudió la noche de Rosario cuando un individuo ingresó a un bar y, después de dejar una nota confusa, intentó disparar contra los clientes. Afortunadamente, el arma de fuego estaba trabada, evitando una tragedia.

El incidente tuvo lugar el miércoles por la noche en el Rondo Bar, ubicado en la avenida Rondeau al 3.900, en la zona norte de Rosario. Dos hombres sentados en una mesa conversaban cuando un individuo con casco de motociclista dejó una hoja de papel con un mensaje indescifrable. Posteriormente, intentó disparar, pero la pistola falló en sus intentos.

En el video de una cámara de seguridad se aprecia cómo los clientes reaccionan con sorpresa y pánico. Algunos corren al interior del bar, otros huyen por la vereda, y algunos se resguardan detrás de mesas. El atacante, acompañado por un cómplice que lo espera en una motocicleta, se retiró del lugar tras el intento fallido.

La nota dejada por el agresor tenía un mensaje poco claro que podría estar relacionado con un pedido para personas presas, según informó el medio local Rosario 3.

Aunque el ataque no dejó heridos debido a la falla del arma, la conmoción entre los clientes fue evidente. La Policía está llevando a cabo una investigación para identificar a los responsables del incidente.

Vecinos hablaron con medios locales y comentaron: “Soy habitué del bar, hacía 10 minutos que me había ido y me empezaron a llamar para ver qué es lo que había pasado. Gracias a dios gatillaron, pero no salieron los disparos”, otro dijo: “llegaron en una moto de alta cilindrada (...) Se bajó uno, dejó la nota en una mesa, sacó el arma e intentó disparar pero no salió y se fue corriendo. Es todo lo que sé”.

Este episodio se suma a una serie de hechos similares ocurridos recientemente en Rosario, con amenazas e intimidaciones contra el gobernador Maximiliano Pullaro tras la adopción de medidas contra presos de extrema peligrosidad. En la semana previa, se registraron otros tres incidentes similares, incluyendo uno en un centro de salud con una nota intimidatoria dirigida a un detenido por narcotráfico.