Encontraron a dos turistas muertos en un apart hotel

En la ciudad de Federación, en la provincia de Entre Ríos , una pareja de turistas fue encontrada sin vida en un apart hotel.

Oleksandr Spitsyn, de 35 años, originario de Ucrania, y Anna Nefodova, de 46 años, de nacionalidad argentina, pero nacida en Kazajistán, fueron descubiertos el pasado domingo cerca del mediodía, apenas una semana después de haber llegado de vacaciones.

Según informes del medio local El Sol, los documentos de ambos fueron encontrados en la habitación del Apart Hotel Terrazas de la Costa, ubicado cerca del complejo termal de la ciudad. Oleksandr poseía un DNI destinado a ciudadanos extranjeros, con fecha de nacimiento en abril de 1989, mientras que el documento de Nefodova indicaba que había nacido en enero de 1978.

El macabro hallazgo se realizó en circunstancias que en ese momento no pudieron ser esclarecidas. Oleksandr fue encontrado sin vida sobre la cama de la habitación, mientras que Anna fue descubierta en la cocina. La policía no encontró en ellos signos de violencia que apunten a un ataque, por lo que las autoridades no pudieron determinar las causas de sus muertes.

En la escena del crimen, los policías no encontraron señales de forcejeo ni perturbaciones en el lugar. Además, se hallaron objetos de valor intactos, como billeteras, dinero en efectivo, celulares y tarjetas, lo que descarta en principio un móvil delictivo.

Los extranjeros habían llegado al país hace una semana. Foto Gentileza Infobae.

Siguiendo los procedimientos correspondientes, los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial de Concordia para realizarles las autopsias correspondientes y determinar las causas precisas de ambos fallecimientos.

Según informó Infobae, la autopsia determinó que ambos fallecieron por una asfixia compatible con monóxido de carbono.

Esta hipótesis, que fue confirmada ahora había sido desacreditada inicialmente por la Policía, ya que cuando la policía ingresó al departamento donde estaba la pareja no percibieron el olor característico a una fuga de gas.