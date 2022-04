Encontraron en Papagayos el cuerpo de una mujer desaparecida e investigan un femicidio

El cuerpo sin vida de una mujer que había sido denunciada como desaparecida por su hija fue encontrado hoy en la zona de Papagayos y su ex pareja se encuentra detenida.

Según los primeros datos sobre el caso, la víctima es María Aida Oliva, de 52 años, una mujer que trabajaba como empleada doméstica, con domicilio en el barrio Cipolletti, en la zona de La Favorita, de Ciudad.

Su hija denunció que el martes a las 14 la mujer almorzó con su hijo, quien fue la última persona que la vio con vida. Cuando la joven llamó al teléfono de su madre, el llamado ingresó directamente a la casilla de mensajes y luego se apagó.

María Oliva

La hija explicó que cuando fueron a la casa, abrieron la puerta con una llave que tenía uno de sus hijos y notaron que faltaba una riñonera que usa para trabajar y el celular tampoco estaba.

Hoy a las 13.50 personal de Búsqueda de Personas que realizaba un rastrillaje por la zona de el circuito de El Challado, encontró el cuerpo de la mujer. Personal de Científica e Investigaciones se encuentran trabajando en el lugar.

Su ex pareja, identificado como Mario Daniel Castro Herrera (55) está detenido, según informaron desde el Ministerio de Seguridad. Se trata de su ex esposo, de quien María se había separado hace 1 años y tres meses.

La hija que realizó la denuncia no sospechó de su padre, quien vive en el barrio Andino, también en La Favorita. “Mis hermanos me decían que se sentía medio sola, porque siempre hubo tironeos desde que se separó con mi papá, y como mi papá está con depresión desde que se separaron. como mi papá ha mejorado un poco salimos más con él, y por lo que me dicen mis hermanos que ella decía que la habíamos dejado de lado”