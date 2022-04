Le arrancó el cuero cabelludo a su ex para que ningún hombre la mire

Colombia asiste al cierre de un caso de violencia descarnada y brutal de un hombre contra una mujer y se aguarda el veredicto de la Justicia que permita reparar algo del daño que sufrió la víctima.

Todo puede ocurrir el próximo 29 de abril, cuando Armando José Castro Maldonado comparezca ante el juez y escuche la sentencia por la salvaje agresión que cometió contra su por entonces pareja, Kenede Susana Vega Garizao.

Un hombre será sentenciado por cortarle el cuero cabelludo a su expareja para que ningún hombre la mire.

Vega Garizao, madre de los tres hijos que tiene con Maldonado, fue atacada por su ex hace cuatro años, quien le arrancó la cabellera por negarse a tener relaciones con él y con el fin de que ningún hombre volviera a mirarla.

El hecho ocurrió en Barranquilla, Colombia, cuando ella contaba con 25 años de edad y si bien pasaron varios años, el caso dio la vuelta al mundo luego de que la prensa local volviera a publicar las imágenes de la mujer luego de que fuera internada tras sufrir la agresión.

“Yo no podía hacer nada, grité lo más que pude, pero él me tomó con mucha fuerza y me puso boca abajo. Sentía cómo que me estaba matando en presencia de mis hijos, temía lo peor, incluso lo único que esperaba era que no atacara a mis pequeños”, narró Vega a los pocos meses del hecho.

Tiempo atrás, su novio ya había intentado ahogarla en un estanque por celos y ahora tendrá que enfrentar los cargos por tentativa de feminicidio.