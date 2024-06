En video: una funcionaria municipal manejaba borracha, chocó e intentó coimear al agente de transito

Paola Szchur, subsecretaria de Desarrollo Comunitario de General Rodríguez, protagonizó un grave incidente al manejar ebria, chocar su vehículo e intentar sobornar a la policía. El hecho, que tuvo lugar en la Ruta 7, resultó en que Szchur habría sido removida de su cargo.

El suceso fue reportado por el medio LP Noticias, que también compartió un video del incidente. En las imágenes se observa la presencia policial en el lugar después de que el Chevrolet Corsa blanco, conducido por Szchur, se cruzara de carril y chocara contra una camioneta Blazer.

Se confirmó que Szchur tenía 3,21 m/g de alcohol en sangre, muy por encima del límite legal, lo que llevó a su detención. El conductor de la camioneta impactada resultó herido en el accidente.

En el video, se puede escuchar a la subsecretaria balbuceando y tratando de eludir el control policial. En un intento desesperado, Szchur ofreció coimear a los oficiales diciendo: “Lo podemos evitar (al control), escucháme, podemos evitarlo, ¿no? ¿Podemos arreglarlo de alguna manera? ¿Sabés quién soy yo?, ¿Sabés que no, no? Dale, dale”.

Los agentes de tránsito informaron que Szchur intentó demorar el proceso en todo momento. Juan Ortiz, dueño de la camioneta afectada, relató al medio que “con la señora no se podía hablar porque estaba alcoholizada. No quise arrimarme porque iba a ser para discutir, no quise renegar. Me parecía que no se dio cuenta de que había chocado”.

“La señora esquivó una moto y yo la quise esquivar abriéndome, pero me tiró el auto encima, me pegó y arrancó el espejo. Golpeó de las dos puertas para atrás y me destrozó el tráiler”, dijo sobre cómo fue el accidente.

Aunque por el momento no hubo un comunicado oficial por parte de la Municipalidad, creen que dicho accionar le cobró el cargo a Szchur, precisó el medio LP Noticias.