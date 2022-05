El youtuber Franco Rinaldi atropelló a una mujer y fue asistido por Martín Tetaz

El politólogo, consultor y youtuber Franco Rinaldi atropelló a una ciclista esta madrugada en la Ciudad de Buenos Aires y fue socorrido por el diputado nacional Martín Tetaz (Juntos por el Cambio), con quien antes había cenado.

El episodio ocurrió en las primeras horas del viernes, en la zona de Barrio Norte, cuando el influencer liberal embistió con su auto Kia a una chica que trabajaba como delivery en bicicleta y circulaba en contramano por Billinghurst, en el cruce con avenida Las Heras.

De acuerdo con TN.com.ar, la víctima del accidente sufrió una fractura en la cadera y tuvo que ser llevada en el hospital Fernández.

La escena del accidente que protagonizó el politólogo y youtuber Franco Rinaldi (Gentileza)

Debido a que es una persona con discapacidad motriz, Rinaldi llamó a Martín Tetaz, con quien había estado horas antes, para que lo ayudara en el hecho vial con la ciclista. Sin embargo, durante la madrugada, medios como C5N dijeron que el propio diputado de JxC había atropellado a la ciclista, tal como se aprecia en la captura.

C5N dijo que Martín Tetaz había atropellado a una ciclista en CABA, pero era Franco Rinaldi (Captura TV)

A través de Twitter, el legislador desmintió esa versión y explicó que él solamente bajó de su departamento tras el llamado de Rinaldi.

“Ante versiones periodísticas miserables, quiero contarles que ayer un amigo, Franco Rinaldi, tuvo un accidente en la esquina de mi casa (embistió a una chica que cruzo en, en bici, a contramano). Habíamos cenado juntos en Pizza Cero, así que después de dar aviso al 911, Franco me llama, me cuenta lo ocurrido y me pide que baje a asistir a la chica (Franco tiene una discapacidad y no podía por sus propios medios). Cuando llegué, ya estaba la Policía controlando la escena”, señaló el economista.

Martín Tetaz desmintió a C5N y contó que fue él quien acudió al lugar del accidente de Franco Rinaldi (Twitter)

“Algunos miserables quisieron instalar que manejaba yo, lo cual no tiene sentido porque vivo a cuatro cuadras del Pizza Cero, pero además porque el auto de Franco tiene comandos especiales por su discapacidad y yo no sabría ni cómo hacerlo arrancar. Me reservo las acciones legales”, manifestó en las redes sociales.

Quién es Franco Rinaldi, el politólogo y youtuber liberal

Franco Rinaldi es licenciado en Ciencias Políticas, periodista y consultor aeronáutico desde hace varios años. Por sus conocimientos, suele ser invitado en distintos medios y eventos para debatir y aportar miradas sobre la aviación (fue uno de los impulsores de las low cost). Padece osteogénesis imperfecta: mide 1,10 metros y se moviliza en silla de ruedas.

En las redes sociales, Rinaldi tiene un programa llamado ”Un café con Franco”, en el que analiza la actualidad del país desde una mirada liberal.

A partir de la explosión de su canal de YouTube y distintas frases y opiniones que ha expuesto, el politólogo expandió su público.

Franco Rinaldi, el youtuber que es referente liberal en las redes - Gentileza

Todas esas declaraciones en YouTube fueron recopiladas por la cuenta de Twitter “Frankie Botito” (@frankiebotito2), donde un usuario -que no es Rinaldi- contesta a cada rato distintos tuits con videos cortos de Franco Rinaldi surgidos de sus transmisiones de YouTube.

Las frases van desde fútbol, música, cine y televisión hasta críticas al progresismo y al populismo. Los memes se volvieron virales y le dieron más fama a quien fuera en 2021 exprecandidato por el espacio de Ricardo López Murphy, dentro de JxC.

Pero su explosión mediática, que incluyó una cena en la “mesaza” de Mirtha Legrand, tiene larga data.

Franco Rinaldi en el programa de Mirtha Legrand

En 1992, Franco Rinaldi ganó el Premio Persona en la categoría “Niño del año”, que le dio título a su primer libro, donde habla de su vida y las dificultades que enfrentó por su osteogénesis imperfecta (mide 1,10 metros y se moviliza en silla de ruedas). No obstante, y pese a la patología, Rinaldi nunca abandonó su formación y hasta lanzó otras obras literarias.

En 2020, el hombre ganó fama por crear el término “infectadura”, con el que muchos intelectuales bautizaron las medidas del gobierno de Alberto Fernández ante el Covid-19.