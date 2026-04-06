El saqueo de aceite de oliva en Mendoza del que habla el país: camión volcó e influencer mostró el robo

Lo que comenzó como un incidente vial terminó en una escena caótica sobre la ruta nacional 40, en Luján de Cuyo: un camión volcó y, en cuestión de minutos, decenas de personas se llevaron botellas de aceite de oliva y hasta atacaron a la Policía.
En el indignante video, una reconocida influencer celebró cómo las personas se llevaban la carga. Luego hubo incidentes con la Policía.
Lo que comenzó como un incidente vial terminó en una escena caótica sobre la ruta nacional 40, en Luján de Cuyo: un camión volcó y, en cuestión de minutos, decenas de personas se llevaron botellas de aceite de oliva y hasta atacaron a la Policía.
El siniestro, ocurrido el viernes por la tarde a la altura de Perdriel, cerca de una estación de servicio, tuvo a un camión de origen brasileño que transportaba aceite de oliva chileno con destino final en Brasil.
Según la reconstrucción policial, todo se desencadenó por una maniobra en la que intervino una camioneta Toyota Hilux que obstruyó la vía. El conductor del transporte intentó esquivarla, pero terminó impactando contra otro camión estacionado, lo que provocó la pérdida del semirremolque y el vuelco.
En medio del operativo, la situación se desbordó.
Testigos comenzaron a llevarse botellas y cajas enteras de aceite. El episodio quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales, donde se ve a varias personas cargando la mercadería en vehículos particulares. La influencer Julaa Greco, que tiene más de 300 mil seguidores en Instagram, filmó el momento y relató en primera persona cómo se sumaban al saqueo en la RN40.
“Dale, manoteá”, arengaba la joven en el escandaloso video, entre risas, mientras juntaba productos junto a un amigo y los mostraba a cámara.
La intervención policial se complicó por la resistencia de algunos presentes, que arrojaron piedras contra los efectivos y dañaron móviles. Con el correr de las horas, se reforzó el operativo con personal de Infantería para controlar la zona.
El dato que más preocupa a los investigadores es la velocidad con la que la mercadería robada ingresó al circuito informal: en menos de 24 horas, el aceite de oliva ya se ofrecía en plataformas digitales de compra-venta como Marketplace.