En el indignante video, una reconocida influencer celebró cómo las personas se llevaban la carga. Luego hubo incidentes con la Policía.

El aceite de oliva robado en Luján fue vendido por Marketplace

El saqueo de aceite de oliva en Mendoza del que habla el país: camión volcó e influencer mostró el robo

El saqueo de aceite de oliva en Mendoza del que habla el país: camión volcó e influencer mostró el robo

Lo que comenzó como un incidente vial terminó en una escena caótica sobre la ruta nacional 40, en Luján de Cuyo: un camión volcó y, en cuestión de minutos, decenas de personas se llevaron botellas de aceite de oliva y hasta atacaron a la Policía.

El siniestro, ocurrido el viernes por la tarde a la altura de Perdriel, cerca de una estación de servicio, tuvo a un camión de origen brasileño que transportaba aceite de oliva chileno con destino final en Brasil.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/therealbuni/status/2040306215423480298?s=20&partner=&hide_thread=false En mendoza volcó un camión con aceite de oliva

Y cayeron todos los vecinos a robar la mercadería

Incluidos los que graban pic.twitter.com/zFtKqrhnd5 — ElBuni (@therealbuni) April 4, 2026 Según la reconstrucción policial, todo se desencadenó por una maniobra en la que intervino una camioneta Toyota Hilux que obstruyó la vía. El conductor del transporte intentó esquivarla, pero terminó impactando contra otro camión estacionado, lo que provocó la pérdida del semirremolque y el vuelco.

En medio del operativo, la situación se desbordó.

El saqueo de aceite de oliva en Mendoza del que habla el país: camión volcó e influencer mostró el robo El saqueo de aceite de oliva en Mendoza del que habla el país: camión volcó e influencer mostró el robo Captura de video / Julaa Greco Testigos comenzaron a llevarse botellas y cajas enteras de aceite. El episodio quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales, donde se ve a varias personas cargando la mercadería en vehículos particulares. La influencer Julaa Greco, que tiene más de 300 mil seguidores en Instagram, filmó el momento y relató en primera persona cómo se sumaban al saqueo en la RN40.