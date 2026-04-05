Violento choque frontal en Luján de Cuyo: cuatro heridos y una niña trasladada al hospital Notti

Ocurrió en la madrugada de este domingo en la Ruta 15. Continúa la investigación para determinar las causas del accidente.

Un siniestro vial se registró este domingo en Luján de Cuyo, donde dos vehículos chocaron de frente violentamente y cuatro personas resultaron heridas, entre ellas un menor de edad. El llamado al 911 se produjo cerca de las 7 y alertó por lo sucedido en la intersección de Ruta 15 y calle Funes.

A partir del aviso que ratificó sobre “personas atrapadas”, se desplazó personal policial de la Comisaría 11°, junto con efectivos del SEC y bomberos voluntarios.

Grave accidente en Ruta 15 Allí constataron que una camioneta Ford Ranchera, conducida por un hombre de 31 años, circulaba hacia el sur por la Ruta 15, mientras que un Renault Sandero, a manos de una mujer de 42 años, lo hacía en sentido contrario. Por causas que aún se investigan, ambos vehículos colisionaron de manera frontal.

Esto provocó importantes daños, tal como muestran las imágenes compartidas por la policía mendocina, y dejó a los ocupantes con graves lesiones. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo, que busca determinar las causas del accidente.

Grave siniestro vial en Lujan de Cuyo. Grave siniestro vial en Lujan de Cuyo. Seguridad Mendoza Qué se sabe de las víctimas Según informó el parte policial, el conductor de la camioneta sufrió fractura en la pierna izquierda y aplastamiento de tórax, mientras que su acompañante, una mujer de 36 años, presentó fractura en la pierna derecha y heridas en el rostro. Ambos fueron trasladados al hospital Central.