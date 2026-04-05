5 de abril de 2026 - 10:48

Violento choque frontal en Luján de Cuyo: cuatro heridos y una niña trasladada al hospital Notti

Ocurrió en la madrugada de este domingo en la Ruta 15. Continúa la investigación para determinar las causas del accidente.

Grave siniestro vial en Lujan de Cuyo.

Grave siniestro vial en Lujan de Cuyo.

Foto:

Seguridad Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un siniestro vial se registró este domingo en Luján de Cuyo, donde dos vehículos chocaron de frente violentamente y cuatro personas resultaron heridas, entre ellas un menor de edad. El llamado al 911 se produjo cerca de las 7 y alertó por lo sucedido en la intersección de Ruta 15 y calle Funes.

Leé además

Un camionero volcó en Carrodilla y el test de alcoholemia le dio el doble de lo permitido.

Un camionero volcó en Carrodilla y el test de alcoholemia le dio el doble de lo permitido
Un ciclista de 57 años fue internado en el Central tras un accidente en solitario en Cacheuta

Un ciclista tuvo un grave accidente en solitario y fue internado en el Hospital Central

A partir del aviso que ratificó sobre “personas atrapadas”, se desplazó personal policial de la Comisaría 11°, junto con efectivos del SEC y bomberos voluntarios.

Grave accidente en Ruta 15

Allí constataron que una camioneta Ford Ranchera, conducida por un hombre de 31 años, circulaba hacia el sur por la Ruta 15, mientras que un Renault Sandero, a manos de una mujer de 42 años, lo hacía en sentido contrario. Por causas que aún se investigan, ambos vehículos colisionaron de manera frontal.

Esto provocó importantes daños, tal como muestran las imágenes compartidas por la policía mendocina, y dejó a los ocupantes con graves lesiones. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo, que busca determinar las causas del accidente.

Grave siniestro vial en Lujan de Cuyo.
Grave siniestro vial en Lujan de Cuyo.

Grave siniestro vial en Lujan de Cuyo.

Qué se sabe de las víctimas

Según informó el parte policial, el conductor de la camioneta sufrió fractura en la pierna izquierda y aplastamiento de tórax, mientras que su acompañante, una mujer de 36 años, presentó fractura en la pierna derecha y heridas en el rostro. Ambos fueron trasladados al hospital Central.

En tanto, la conductora de Renault Sandero también resultó con fractura en la pierna derecha y aplastamiento de tórax, por lo que fue derivada al mismo centro asistencial.

Respecto al menor de 7 años que viajaba en ese vehículo, fue diagnosticado con fractura en la pierna izquierda y traumatismo encéfalo craneano (TEC), siendo trasladado al hospital Notti.

Grave siniestro vial en Lujan de Cuyo.
Grave siniestro vial en Lujan de Cuyo.

Grave siniestro vial en Lujan de Cuyo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un mujer fue atropellada por un camión en Ruta 40

Un mujer fue atropellada por un camión en Ruta 40 e investigan si intentó suicidarse: está grave

Saltos Ecuestres.  El gran campeón Joaquín Somoza del Club Equus Fidei 

En Luján de Cuyo entre viñedos y montañas terminó el Gran premio Copa Casa David de Saltos Ecuestres

Municipalidad de Godoy Cruz

Recaudación: solo dos municipios del Gran Mendoza no sufrieron morosidad en el inicio del 2026

Luján de Cuyo: un portón de grandes dimensiones cayó encima de un niño de 7 años.

Luján de Cuyo: un portón de grandes dimensiones cayó encima de un niño de 7 años