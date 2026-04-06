En completo estado de ebriedad se estrelló contra un árbol: casi "rompe" el alcoholímetro

Un hombre de 49 años fue aprehendido en la madrugada de este lunes en Guaymallén luego de protagonizar un accidente vial mientras conducía en estado de ebriedad.

Un hombre de 49 años fue aprehendido en la madrugada de este lunes en Guaymallén luego de protagonizar un accidente vial mientras conducía en estado de ebriedad.

Un hombre de 49 años fue aprehendido en la madrugada de este lunes en Guaymallén luego de protagonizar un accidente vial mientras conducía en estado de ebriedad.

El hecho ocurrió cerca de las 4:30 en calle Pedernera al 400. Efectivos de la Comisaría 25 se desplazaron tras un llamado que alertaba sobre una camioneta que había impactado contra un árbol. Al arribar al lugar, los uniformados constataron que el conductor se encontraba consciente dentro del vehículo, una Fiat Toro.

Según fuentes policiales, al realizarle el dosaje de alcohol, el resultado fue positivo con 2,8 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra ampliamente superior al límite permitido. El propio conductor manifestó que circulaba en dirección norte y que perdió el dominio del rodado antes de llegar a Bandera de los Andes.

A pesar de la violencia del impacto, el hombre no presentó lesiones de gravedad. El vehículo fue secuestrado y el sujeto trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Guaymallén en el marco de un proceso contravencional.