6 de abril de 2026 - 07:22

Aumentos por decreto para policías y penitenciarios: el esquema que aplicará la Provincia en 2026

El esquema incluye dos incrementos escalonados y la incorporación de un adicional al salario base. Las subas serán no acumulativas y se calcularán sobre la asignación del cargo del Jefe de las Policías.

El esquema incluye dos incrementos escalonados y la incorporación de un adicional al salario base. Las subas serán no acumulativas y se calcularán sobre la asignación del cargo del Jefe de las Policías. (Archivo Los Andes)

El esquema incluye dos incrementos escalonados y la incorporación de un adicional al salario base. Las subas serán no acumulativas y se calcularán sobre la asignación del cargo del Jefe de las Policías. (Archivo Los Andes)

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Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Jorge Yori
Por Jorge Yori

El gobierno de Alfredo Cornejo oficializó un nuevo esquema de aumentos salariales para el personal policial y penitenciario, tanto en actividad como retirados, a través del Decreto Nº 628 publicado este lunes en el Boletín Oficial.

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La medida se da en el marco de las negociaciones paritarias con distintos sectores de la administración pública, de las cuales estos trabajadores están excluidos, por lo que el incremento fue definido de manera unilateral por el Poder Ejecutivo. El decreto establece un incremento total del 10%, dividido en dos tramos no acumulativos:

  • Un 7% de aumento a partir de marzo de 2026, calculado sobre la asignación de la clase del cargo del Jefe de las Policías vigente al 31 de diciembre de 2025.
  • Un 3% adicional desde mayo de 2026, aplicado sobre la misma base de cálculo.

Desde el Ejecutivo aclararon que ambos porcentajes no son acumulativos, por lo que se aplican de manera independiente.

Impacto en adicionales y servicios

La normativa también determina que los aumentos impactarán sobre distintos adicionales salariales contemplados en leyes y decretos vigentes, así como en los servicios extraordinarios.

En este sentido, se dispuso que las subas se reflejarán en estos ítems a partir del mes siguiente a su implementación. Además del incremento porcentual, el Gobierno avanzó con una modificación en la composición del salario:

  • Se incorporará, desde abril de 2026, el 50% restante del ítem 2626 (un adicional remunerativo otorgado por ley) a la asignación de la clase del Jefe de las Policías.

Este cambio se suma a una medida previa adoptada en 2025, cuando ya se había integrado la mitad de ese ítem.

Alcance de la medida

El aumento alcanza a todo el personal comprendido en los regímenes salariales de las leyes provinciales 6722 y 7493, incluyendo:

  • Efectivos policiales
  • Personal penitenciario
  • Jubilados y pensionados del sector

En el caso de los retirados, se aplicará bajo el esquema de movilidad previsto en la normativa vigente, garantizando las mismas condiciones que al personal activo. Finalmente, el decreto fue dictado “ad referendum” de la Legislatura provincial, lo que implica que deberá ser ratificado por el Poder Legislativo.

El decreto

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