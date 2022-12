El rol del abogado detenido en Qatar, del mendocino vestido de mujer y de una tarotista en el asesinato de un jujeño

Con la detención de abogado jujeño Diego Javier Chacón (42) -integrante de la barra brava y miembro de la comisión directiva del club Gimnasia y Esgrima de Jujuy- en Qatar, un homicidio ocurrido en la norteña provincia ha tomado las primeras planas de los diarios de todo el país.

De este asesinato también habrían participado tres mendocinos, dos de los cuales fueron detenidos esta semana en Mendoza y ayer llegaron a la capital jujeña. Con ellos, ya son cuatro los detenidos en el caso y solo resta ser detenido un quinto sospechoso, también mendocino.

Según los investigadores, el abogado Chacón habría cumplido el rol de jefe e ideólogo de frustrado atraco, ya que habría pasado a los mendocinos información sobre el movimiento logístico, humano y comercial de la distribuidora de fiambres del Barrio San Pedrito de la Ciudad de San Salvador de Jujuy.

Por su parte, la primera detenida, identificada como Elsa López, una tarotista santiagueña sería la que habría contactado a trio de mendocinos que habrían cometido el robo y además les prestó un auto a los atracadores, un VW Vento que fue encontrado por la policía y permitió dar con su dueña.

En Jujuy fue detenido una tarotista por el mismo caso. / Gentileza El Tribuno.

Este vehículo también permitió identificar al mendocino a Lucas Matías Méndez (35), conocido como “El Gringo”. Es que previo al golpe a Méndez le hicieron una multa por exceso de velocidad mientras conducía el Vento. El lunes pasado este sujeto o se entregó junto a su abogado en la Fiscalía de Homicidios de Mendoza y el fiscal Gustavo Pirrello ordenó que quedara detenido en la comisaría Tercera.

Se cree que “El gringo” Méndez sería el autor material de crimen es decir el hombre que estaba disfrazado de mujer, con zapatos de taco y peluca y que le habría disparado a Cesar Javier Martínez (31), quien recibió un balazo en la cabeza que le causó la muerte horas después. También le disparó a otro empleado llamado Nicolás Montenovic (36), quien sufrió heridas de balas en ambas piernas.

Otro de los que habría ingresado a la distribuidora de fiambres es Diego Sebastián Estrella Suarez (43), quien fue detenido en en la casa de su pareja ubicada en la manzana A del barrio Soberanía Argentina de Maipú.

Ayer, Méndez y Estrella llegaron a Jujuy, custodiados por personal de la División Homicidios de la Provincia de Jujuy. Tras ser imputados por el fiscal Diego Cussel y fueron alojados en la sede de la Brigada de Investigaciones y un penal de Jujuy.

Así las cosas, se encuentra prófugo y es buscado por la Policía de Mendoza Emiliano Damián Varas Romero (32), quien protagonizó una insólita “fuga”: el jueves fue citado al Polo Judicial por otra causa y, previendo que iba a ser detenido, pidió permiso para ir al baño y desapareció.

Como el hombre no aparecía, las autoridades judiciales revisaron los antecedentes de Varas y vieron que tiene un pedido de captura ordenado por la justicia de Jujuy. Técnicamente, no se trató de una fuga, ya que el Varas no estaba detenido, ni era custodiado por la policía, sino que se había hecho presente por otra causa.

Detención mundialista

La División Homicidios de la Policía jujeña realizó diversos allanamientos y dio con el lugar de residencia de la pareja de Chacón, a quien se le secuestró su teléfono celular.

Realizadas las pericias pertinentes se obtuvo información de relevancia del paradero de su pareja, ya que por diversos mensajes y fotografías habría viajado hacia el Estado de Qatar con el fin de presenciar el mundial de futbol.

Un abogado que es parte de la barra de Gimnasia de Jujuy fue detenido en Qatar, luego de ser acusado de robo y homicidio.

Con esos datos, el Tribunal Criminal de Justicia provincial, por intermedio de la Unidad Fiscal de Homicidios, a cargo de Diego Cussel, ordenó el pasado 5 de diciembre la captura internacional en perjuicio de varios imputados entre ellos el de Chacón, por el delito de “robo calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso real con homicidio criminis causa y homicidio criminis causa en grado de tentativa”.

La División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones (Interpol PFA) inició una investigación y seguimiento del caso, al determinar que efectivamente tenía un movimiento migratorio con salida hacia Francia, el 29 de noviembre.

El personal constató que su destino final fue la Ciudad de Doha, Qatar, por lo que se iniciaron los primeros intercambios de información con ambos países.

Ampliada la investigación, y del seguimiento realizado desde esa unidad, pudieron establecer su posible localización en dicho país, donde Chacón presenció varios partidos de futbol. La Oficina Central Nacional Doha- Interpol Qatar informó su detención con fines de extradición.

Un robo frustrado, un asesinato

Los investigadores determinaron que el hecho investigado ocurrió entre los primeros días de noviembre último cuando Chacón se habría contactado con otros cómplices, a quienes les pasó información sobre el movimiento logístico, humano y comercial de una distribuidora “Mamprin y De La Torre”, ubicada en el Barrio San Pedrito de la Ciudad de San Salvador de Jujuy.

Allí, les encargó que se hicieran presentes con armas de fuego para apoderarse “bajo cualquier circunstancia” del dinero que se encontraba en dicha empresa producto de la recaudación.

Según las fuentes, los delincuentes, uno de ellos vestido con tacos y peluca, ingresaron a la distribuidora ubicada sobre calle Puya Puya el sábado 19 de noviembre por la tarde con claras intenciones de robo, dado que aparentemente tenían el dato de que había unos 13.000.000 de pesos, aunque minutos antes ya habían sido retirados por el dueño.

Los ladrones les preguntaron a las víctimas por un hombre llamado Luis (socio del lugar) y tras corroborar que éste no estaba, llevaron a los empleados hacia el lugar de los baños y mientras los apuntaban con una arma les empezaron a pedir que entreguen sus celulares, al tiempo que los revisaban para sacarles las billeteras, por lo que hubo un forcejeo y una pelea.

En ese momento, uno de los asaltantes les disparó y uno de los empleados, identificado como Cesar Javier Martínez (31), recibió un balazo en la cabeza que le causó la muerte horas después, mientras que otro, llamado Nicolás Montenovic (36), sufrió heridas de balas en ambas piernas.