El mundo del revés: le robaron su negocio, atrapó al delincuente y lo imputaron

En un hecho insólito, un comerciante de la provincia de Córdoba fue imputado luego de atrapar al ladrón que había robado en su negocio.

El caso se hizo público a través de una entrevista realizada por el medio cordobés El Doce, donde el vendedor narró los detalles de la historia que indignó a la a cientos de usuarios en las redes. “A las 11 de la noche cerré el negocio, pasé a buscar a mi pareja y a mi hijita de seis meses, volví al local. Los vidrios estaban rotos, rompieron la reja, entré y le avisé a la policía. Revisamos las cámaras y pudimos ver que eran tres personas, dos afuera y una adentro. Se llevaron cigarrillos, plata y un par de cosas que estaban a la casa. Hice la denuncia y avisé a la policía”.

El comerciante continuó con su relato: “El lunes a la tarde paso y encontré al sujeto en la plaza con el mismo pantalón, con las mismas zapatillas. Lo agarré, lo detuve y llamé a la policía”.

“El día martes me llamaron desde la fiscalía y digo ‘bueno, voy a hacer la denuncia’. ‘Usted está imputado’, me dijeron ‘de qué’ le pregunté, ‘yo estoy por denunciar’. Me dijeron ‘no, al delincuente no podías tocarlo’, contó.

Tras narrar los detalles, el comerciante rompió en llanto al expresar su frustración: “No sé si sirve ser buena persona o ser delincuente porque los delincuentes tienen más poder que uno que labura de lunes a lunes. Uno hace todo para estar bien... para cumplir con todo y el resultado es que el delincuente sos vos, que hace todo bien”.

La historia se viralizó rápidamente en las redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron su incredulidad y criticaron fuertemente la decisión del fiscal. “¿Quién carajo es el fiscal de la causa?”, “La Argentina del revés. Donde un comerciante se defiende y termina imputado. Es una locura”, “Che loco, vivimos en el mundo del revés, hay que cambiar algunas leyes, esto no puede seguir pasando”, fueron algunos de los comentarios.