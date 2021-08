El juez Walter Bento desistió de apelar ante la Cámara Federal y virtualmente se confirma su procesamiento

El juez Federal Walter Bento –procesado como presunto líder de una organización dedicada a cobrar coimas a cambio de otorgar beneficios judiciales- desistió de apelar ante la Cámara Federal el procesamiento dictado por el juez federal Eduargo Puigdéngolas y, de esta forma, virtualmente, la medida quedará firme.

A través de una carta firmada por Bento y su mujer, Marta Boiza, el magistrado sostuvo: “Estamos absolutamente convencidos que la Cámara Federal de Mendoza no es un tribunal imparcial, que la resolución que confirma nuestros procesamientos ya está escrita (desde hace semanas o tal vez meses), que no interesa la verdad, que no se examinan nunca nuestros fundamentos y se recurre a la arbitrariedad, y que lo único que interesa es el desplazamiento del Dr. Bento del cargo que ejerce por concurso y condicionar su función como magistrado de la Nación a través de un proceso ilegítimo”.

“Es evidente que existe una estrategia de lawfare orquestada por el poder político para perseguir al Dr. Bento. Haremos las presentaciones del caso en los órganos que correspondan, y procuraremos la tutela de la jurisdicción internacional”, continúa la carta.

Para Bento, la causa que lo tiene como imputado por asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y seis hechos de cohecho pasivo, y que es impulsada por el juez Puigdéngolas y el fiscal Dante Vega es “falsa” y la Cámara Federal “no es ajena” ya que “convalidó sistemáticamente las irregularidades ocurridas en la causa, que confluyeron en el auto de procesamiento y prisión preventiva que ahora debería resolver imparcialmente”.

El escrito sostiene que “como sucedió en ocho incidentes que los abogados del juez – Mariano Cuneo Libarona y Gustavo Gazaldi- tramitaron ante la Cámara anteriormente la suerte del magistrado ya está decidida de antemano”.

Tras hacer un breve examen de las pruebas con la que el fiscal Dante Vega “construyera una imputación falsa”, se considera esos elementos serán los mismos con los que “la Cámara Federal debería resolver imparcial y objetivamente los recursos que desistimos”.

“Tenemos la más absoluta convicción, nosotros como nuestros abogados, que ante un tribunal imparcial seremos absueltos, lo que difícilmente atenúe las graves arbitrariedades e ilegalidades cometidas en nuestro perjuicio y de nuestra familia”, reza la carta.