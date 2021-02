El hermano del hombre abatido por la Policía en el Centro aseguró que le dispararon por “error”: “Salió a trabajar”

Un importante operativo policial se concentró anoche en pleno centro de la ciudad de Mendoza por el asesinato de un hombre. Las primeras informaciones marcaron que todo comenzó con una persecución y que un agente federal fue quien abatió a un conductor de 43 años. En medio de una investigación, el hermano del fallecido publicó en Facebook un duro descargo en el que asegura que mataron a su hermano por “error” y que no es un “presunto delincuente” como trascendió en un primer momento.

El hombre ultimado por los uniformados fue identificado como Facundo “Kako” Martínez . La novedad se registró pasadas las 20.30 en Catamarca y Salta, de Ciudad, en donde se observó el despliegue de la Policía Federal y la llegada de varias ambulancias.

En principio, según aseguraron fuentes policiales, eran dos los señalados como malvivientes que escapaban a bordo de un Ford Mondeo supuestamente robado cuando empezaron la fuga, tras negarse a ser identificados por los policías cuadras antes.

En plena persecución hubo disparos y el vehículo particular terminó sobre una de las acequias, con el conductor muerto. De su presunto cómplice no se supo nada, mientras que uno de los efectivos también resultó lesionado, aparentemente tras ser atropellado por el coche en fuga.

La fiscal Andrea Lazo, de Homicidios, fue notificada del hecho, aunque la investigación pasaría a la órbita de la Justicia Federal si es que se confirma que un miembro de esa fuerza es quien está involucrado.

Nicolás Ríos | Los Andes

El descargo del hermano del asesinado

Gonzalo Martínez, hermano del Facundo, publicó un extenso escrito en su Facebook donde aseguró que la Policía mató a su familiar por “error” y que “era un laburante”.

La publicación

“No suelo contar mis temas personales en este medio. Soy respetuoso de los silencios y los Dolores que rondan nuestra vida. Pero algo tenemos que aprender como sociedad, como seres humanos”, dice al comienzo.

Y agrega: “Anoche mataron a unos de mis hermanos de un tiro en el pecho. Y no quiero hacer Juicios, sólo me queda reflexionar ante tanto dolor. Dicen los diarios de Mendoza que no quiso detenerse en un control de la Policía Federal, y salieron en su persecución frenética hasta que indefectiblemente lo alcanzaron”.

“Fueron 4 disparos, y te dieron justo en el corazón, ese mismo corazón que era padre de 4 hijos, ese mismo corazón que día a día latía para llevar el pan a tu mesa, ese mismo corazón que ayudaba a un merendero, que te unía a tus vecinos y amigos en una comunión de solidaridad permanente. Corazón valiente, Guerrero de la Vida....Porqué no te paraste”, continúa.

“Seguro que fue un error, seguro que no tenías al día los papeles y estabas fuera del sistema. Por qué no te paraste Hermano mío!!!....Qué nos está pasando? Era un tipo laburante, con sueños, familia, y seguramente mil errores. Y fuiste para todos un “delincuente” que abatió la policía”.

“Pero resulta que ibas sólo, sin armas, sin acompañante, sin vida. Qué nos está pasando, que hoy miro a mi madre y tengo que explicarles que ya no estás. Que saliste a trabajar en tu remis y ya no volviste”, detalla.

“Que te destrozaron los medios periodísticos sin saber siquiera de qué color era tu alma. Hay una condena social que debería empezar por nosotros mismos. Hay unas ganas de matar que asusta. Y hay una enorme tristeza que nos hace ser cada día menos tolerantes y más reaccionarios ante un ser indefenso que no tenía documentos que avalara su condición de Ser Hunano. Así no podemos seguir, tiene que haber otra manera”

“Quiero creer que tuviste miedo de perder lo único que tenías, quiero creer que como todos nosotros cometiste sólo un error. Dios te Bendiga Hermano, y también Bendiga al que te disparó. Seguramente estaba haciendo su trabajo. Basta de juicios y violencia, porque el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, mejor dicho la primera bala...

Te vamos a extrañar....mucho”, concluye.