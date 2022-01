El estremecedor relato de la pareja de la ciclista atropellada en los Bosques de Palermo: “Fue un asesinato”

Habló la pareja de Marcela Bimonte, la mujer que murió al ser atropellada junto a un grupo de ciclistas en los Bosques de Palermo, y pidió que “los culpables paguen como corresponde”.

Luis Ceccato es uno de los ciclistas que acompañaba a la mujer en el paseo que terminó trágicamente en la mañana de este domingo. “Era todo rojo de sangre ahí, fue una cosa dantesca”, recordó.

“Fue un asesinato. Lo que deseo es que realmente los culpables paguen como corresponde, que no haya nada que los pueda deslindar de la responsabilidad”, dijo el hombre en diálogo con C5N.

“Veníamos pedaleando por la bicisenda, yo venía adelante y ella venía atrás, había otros ciclistas. De repente, apareció el auto este que se cruzó directamente, venía a las chapas”, detalló Ceccato.

Cinco personas, runners y ciclistas, resultaron heridas esta mañana, una de ellas de gravedad, al ser atropelladas por un auto en las cercanías de los Bosques de Palermo, y por el hecho hay cuatro detenidos de entre 20 y 30 años, informaron fuentes policiales. (Télam)

“Se llevó por delante un cartel, que con las chapas del cartel me cortó el brazo, la pierna y los golpes que tengo en las costillas. Caí yo, muy ensangrentado estaba. Lo primero que hice fue gritar por ella: ‘Marce, Marce’. Y no me contestaba. Solo veía el auto. Fui atrás del auto y la vi a ella tirada inconsciente, estaba mal. Había otros ciclistas que pararon, llegó la Policía”, sostuvo.

“Esto no fue un accidente de tránsito. Yo no sé si estaba loco o borracho, pero venía a una velocidad terrible y se metió en la bicisenda. Nosotros no íbamos por la avenida, íbamos por la bicisenda de la mano que nos corresponde”, indicó.

Ceccato también contó que tras el accidente, él y una ciclista médica que pasaba por el lugar trataron de reanimar a la mujer “pero no había caso”.

“Yo vi que gritaban: ‘No se escapen, no se escapen’. Yo estaba al lado de ella, tratando de sacarle la sangre de la boca, no podía respirar”, explicó Ceccato.

Pedido de justicia por la ciclista atropellada

El grupo de ciclistas Masa Crítica Buenos Aires convocó para esta tarde a una pedaleada y homenaje “en solidaridad, visibilización y en pedido de justicia por la muerte de Marcela Claudia Bimonte”.

“No estamos ajenos a los hechos de público conocimiento (hoy les tocó a ellos, pero mañana podemos ser todos) y ante la falta de seguridad para poder transitar libremente con nuestras bicicletas sin temor a morir atropellados”, expresaron los voceros del grupo desde su página de Facebook.

Y agregaron que esta tarde comienzan “la pedaleada (17.30 desde el Obelisco) pasaremos por Av. Dorrego y Av. Alcorta entre las 18 a 19 en solidaridad, visibilización y en pedido de justicia por la muerte de Marcela Claudia Bimonte”.