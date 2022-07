El estremecedor mensaje que dejó Agostina Trigo: “Si algún día salgo y no regreso, búsquenme”

Mientras sigue la conmoción por el femicidio de Carla Agostina Trigo, la joven mamá de 22 años que salió a buscar trabajo y fue asesinada en San Martín, se conoció una publicación que había realizado en Facebook tiempo atrás, reflejando el miedo que padecen millones de mujeres ante la violencia de género que no cesa en Argentina.

“Si algún día salgo y no regreso, búsquenme. Yo jamás dejaría a mi hijo”, dice el mensaje que Agostina compartió en septiembre de 2021.

El mensaje de Agostina Trigo en Facebook

Agostina Trigo en Facebook (Captura)

Esta captura fue destacada por una joven llamada Lola, quien conocía a Agostina desde pequeña. En un emotivo posteo de Facebook, pidió justicia por la muerte y envió un mensaje de paz y amor a la familia.

“El mismo día del cumpleaños de su pequeño, luego de festejarlo, salió a buscar laburo. Como vos, como yo. Que somos mamás que quieren darle lo mejor a sus hijos y a veces no sabés adonde ir a parar”, escribió la amiga de Agostina.

Dolor en las redes tras el asesinato de Agostina Trigo (22) en San Martín, Mendoza (Facebook)

“Destrozada recordé cuando íbamos a los 15, o cuando nos peleábamos en la escuela, cuando nos gustaba el mismo chico, cuando hacíamos picnics en la vereda de casa, escuchando canciones en la esquina de la Beltrán. Ya no nos juntábamos, pero siempre nos saludamos con una sonrisa. Es increíble que hoy no estés, que tu bebito se quede sin mamá. Justicia por vos que después de tu lucha como mujer hoy sos una menos, pero no queremos una más”, agregó la mujer.

“Fuerzas a su abuelita, a su familia, a Paul que tan chiquito necesitando a su mami se la quitaron para siempre. Ojalá puedas encontrar la paz, Carlita. La paz que te arrebataron. Justicia por Carla Agostina Trigo”, cerró.

Cómo fue la desaparición de Agostina Trigo

Después de tres días de búsqueda, el cuerpo sin vida de Agostina Trigo (22) fue hallado en un galpón abandonado carril Robert, entre carril Norte y Chivilcoy, del distrito Buen Orden de San Martín. El caso es investigado como femicidio.

La novedad fue comunicada en la mañana del miércoles, alrededor de las 10, y rápidamente la zona fue resguardada para la investigación. El intendente de San Martín, Raúl Rufeil, llegó al lugar del operativo y confirmó que “una fuente municipal” le aseguró que el cadáver es el de Agostina Trigo.

El cuerpo presentaba a primera vista una herida de arma blanca en la espalda y golpes en la cara, además de otras lesiones provocadas por animales. Esto último indicaría que llevaba varias horas en el lugar. Las fuentes consultadas resaltaron que tenía toda su ropa puesta.

Encontraron el cuerpo de Agostina Trigo en San Martín. Ignacio Blanco / Los Andes

Agustina desapareció el domingo en la noche cuando fue a una entrevista de trabajo. Había alcanzado a enviar un mensaje por WhatsApp para avisar que estaba en la plaza esperando a su eventual empleador. Eso fue lo último que supo su familia de ella. Entonces, la fiscalía del Este activó el protocolo de búsqueda de personas.

Según explicaron Ivana y Gladys, madre y abuela respectivamente, Agostina les contó que había visto una publicación en Facebook en la que buscaban a una chica para trabajar de niñera y que ya se había contactado con el hombre para poder tomar ella ese puesto.

Ese sujeto sería un camionero que vive, al parecer, en Buen Orden con su madre y sus dos hijos, una adolescente de 15 años y un niño de 4. Siempre según esta versión, el hombre necesitaba una cuidadora de lunes a viernes, mientras él viajaba. El hombre la habría citado a Agostina el domingo en la noche porque el lunes ya debía salir temprano de viaje y quería que arrancara lo más antes posible.

Agostina Trigo, la joven de 22 años asesinada en San Martín, Mendoza (Facebook)

Confiada en la palabra del hombre, Agostina se tomó el colectivo en la esquina de calle Belgrano y Tucumán pasadas las 20.30, dato que coincide con el testimonio que dio el chofer del transporte público. A los minutos de haberse ido, su abuela le pidió a la vecina que le mandara un mensaje a Agostina porque se había quedado muy preocupada debido a que su nieta “no era de salir sola, ni de noche”.

Agostina respondió que ya había llegado a destino y que estaba esperando que la fuera a buscar el camionero al lugar pactado. Minutos más tarde, la abuela Gladys le escribió desde su celular pidiéndole que le enviara la ubicación y datos del hombre “por cualquier cosa”.

Ese segundo mensaje tuvo el visto, pero no respuesta. A partir de allí, el teléfono se apagó.

Línea telefónica 144. Atención, asesoramiento y contención para situaciones de violencias por motivos de género, las 24 horas, de manera gratuita y en todo el país.