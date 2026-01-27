El empresario acusado de estafar a egresados rompió el silencio y emitió un comunicado: qué dijo

El empresario sanjuanino Mauricio Morales, dueño de "Ok Catering, Eventos & Egresados MDZ”, fue imputado por un caso de estafa genérica, luego de que fuera denunciado por no cumplir con una serie de fiestas de egresados y otros eventos por los que habría cobrado pero nunca se realizaron o se realizaron de forma deficiente.

Mauricio Morales promocionaba su servicio por redes sociale s, ofrecía paquetes a muy buenos precios e incluso llegó a cumplir con algunas fiestas.

El juez penal Juan Manuel Pina dictó la prisión preventiva a Morales , quien en su investigación ya tiene 24 casos de estafas que tendrían como afectados a unas 600 personas que no pudieron disfrutar de festejos de fin de año o cumpleaños cuyos servicios le pagaron al acusado.

Mauricio Morales emitió un comunicado oficial , dirigido a medios de comunicación, clientes, proveedores y a la comunidad en general para dar su versión se los hechos y disculparse por lo sucedido.

En el documento, la empresa indicó que los inconvenientes afectaron una fiesta de egresados, una boda y dos cumpleaños. En ese sentido, Morales expresó “ mis más sinceras y profundas disculpas a los clientes afectados”. En el mismo asume “la total responsabilidad por los fallos ocurridos”. También aclaró que no busca deslindar culpas pese a que “la realización de un evento de gran magnitud involucra más de 30 trabajadores y múltiples proveedores externos”.

En el texto difundido, desde OK Eventos destacaron su trayectoria en el rubro. Pese a los eventos que no lograron concretarse en el 2025 señalaron que cuentan con “15 años y más de 600 eventos realizados con éxito”. Según el comunicado, lo ocurrido respondió a “una serie de factores externos en un único fin de semana”. Dentro de estos percances, justificaron problemas de roturas imprevistas de equipamiento, demoras en la entrega de insumos y dificultades operativas de último momento.

Morales negó las acusaciones de estafa en su contra: "Si el objetivo hubiera sido el fraude, no habríamos incurrido en los gastos logísticos que se evidenciaron en cada lugar. Se trata de un incumplimiento de contrato que estamos comprometidos a reparar integralmente", continuó.

Por otra parte, Mauricio Morales negó haber intentado eludir a la justicia. Pese a los informes policiales que indicaron un intento de huida previo a su captura, el empresario aseguró que nunca estuvo “prófugo” y remarcó que lo detuvieron en su domicilio “de día lunes, el mismo lugar donde siempre he estado localizable”.

Promete pagar a sus clientes

En el escrito también se refirió a que “la voluntad de pago y resarcimiento es plena” y que se presentó una fianza ante la Justicia para garantizar la indemnización a los clientes, aunque reconoció que las propuestas de arreglo fueron rechazadas: La Justicia ha denegado momentáneamente nuestras propuestas de arreglo debido a los tiempos administrativos. Esta demora impide que podamos concretar las devoluciones de manera inmediata”.

El comunicado también señala que las denuncias corresponden a distintas personas vinculadas a los mismos cuatro festejos, lo que -según la empresa- generó una percepción ampliada del número de casos. Asimismo, indicaron que la capacidad operativa se encuentra limitada porque la Justicia mantiene retenidos teléfonos y herramientas de trabajo, y solicitaron una resolución pronta para poder cumplir con sus obligaciones y restituir la confianza de sus clientes.

El imputado permanece detenido mientras avanzan las medidas investigativas en su contra.