Un siniestro vial se registró en la Ruta 7, a la altura del kilómetro 1108, en inmediaciones del complejo Pueblo del Río.

Demoras en Ruta 7 por el vuelco de un camión Potrerillos

Un siniestro vial se registró en la Ruta 7, a la altura del kilómetro 1108, en Potrerillos, en inmediaciones del complejo Pueblo del Río, donde un camión protagonizó un accidente.

El hecho se registró cerca de las 8:50, luego de que un llamado al 911 alertara sobre un siniestro vial en el sector. Al llegar al lugar, el personal policial constató el vuelco en solitario del vehículo.

Como consecuencia del incidente, se produjo una obstrucción parcial de la calzada, lo que generó demoras en la circulación.