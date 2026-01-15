Seguirá preso el empresario acusado de estafar a egresados y quinceañeras con su fiesta

El juez penal Juan Manuel Pina dictó la prisión preventiva a Mauricio Morales -dueño de "Ok Catering, Eventos & Egresados MDZ” -, el empresario sanjuanino que es investigado por 24 casos de estafas que tendrían como afectados a unas 600 personas que no pudieron disfrutar de festejos de fin de año o cumpleaños cuyos servicios le pagaron al acusado.

Esta mañana, durante una audiencia solicitada por la Fiscalía de Delitos Económicos, la fiscal Gabriela García Cobos, tras exponer las pruebas que comprometen a Morales, solicitó la prisión preventiva, medida que fue aceptada por el juez. De esta manera, el empresario deberá seguir detenido.

El 10 de diciembre pasado la fiscal de Delitos Económicos Susana Muscianisi imputó por estafa genérica a Morales por una de las 24 denuncias que tramita contra el empresario y que tendrían a unas 600 personas afectadas.

Morales fue detenido el jueves 4 de diciembre pasado en San Juan, luego de que su empresa de eventos y catering fuera denunciada repetidas veces por presuntos incumplimientos de contratos de fiestas de egresados, cumpleaños y eventos de fin de año.

Durante un procedimiento conjunto entre la Policía de Mendoza y efectivos sanjuaninos se logró localizar al empresario que intentó escapar cuando se dio cuenta que iba a ser arrestado. Durante el allanamiento se le secuestró un arma, dos autos y un teléfono.

Ese mismo día Morales había enviado un mensaje a sus clientes indicando que iba a darles “una solución”.

“Comunicamos que la empresa continúa y continuará funcionando con total normalidad, para tranquilidad de todos quienes han contratado nuestros servicios”, indicó el mensaje.

“A raíz de los hechos fortuitos ocurridos el día sábado 29/11/2025 (donde no se realizaron eventos pactados, entre ellos el cumpleaños de 15 de dos hermanas gemelas), algunos eventos debieron ser reprogramados. Cada una de estas situaciones será analizada y tratada de manera individual con cada contratante, a fin de brindar la solución correspondiente”, argumentó.

Así operaba

Mauricio Morales promocionaba “Ok Catering, Eventos & Egresados MDZ” por redes sociales, ofrecía paquetes a muy buenos precios e incluso llegó a cumplir con algunas fiestas. Algo muy común —y necesario— para generar una red de estafas.

“Nosotros lo contratamos y no tuvimos problemas”, comentó uno de los primeros clientes. Pero estos eventos “soñados” no fueron más que un señuelo para las víctimas.

Morales es de San Juan; incluso figura un “Ok Catering, Eventos & Egresados SJ”, donde habría realizado maniobras similares. Además, en algunos casos facturaba con la razón social Iris S.R.L.

El sanjuanino ofrecía catering, música y fotografía para egresados, casamientos y cumpleaños de 15. Trabajaba con, al menos, tres salones: Finca Dorada (en Los Corralitos), Quinta La Bancaria (en El Bermejo) y Salón Balear (en Rodeo de la Cruz). Cabe aclarar que estos lugares no tienen relación con Morales: él pagaba como cualquier otro cliente para reservar fechas que ya había vendido.

Algunos de los denunciantes reclaman una fiesta incompleta -como “5 kilos de carne para 250 personas y dos packs de gaseosas”- y otros directamente el incumplimiento total del evento. Una familia le entregó 10 millones de pesos por un cumpleaños de 15 que nunca se realizó.