El dramático relato de una víctima de violencia de género: “Me apuntó, se rió y tuve miedo de que me matara”

Macarena, una joven de 28 años, contó el calvario que vivió los últimos días: fue encerrada y golpeada por su pareja. Incluso la dejó sin celular para que no le avisara a nadie. La joven es policía, presta servicios en Tigre, y pudo salir de la situación gracias a que se comunicó con una amiga y ella mandó a la Policía a rescatarla. El hombre fue detenido.

Los hechos comenzaron hace mucho, pero ella, víctima de violencia de género, no podía darse cuenta por la manipulación y la violencia psicológica que su pareja ejercía sobre ella. Sin embargo, este domingo iba a comenzar la gota que rebalsaría el vaso para poder decir basta.

La pareja le quitó el celular para que ella no pueda comunicarse con nadie.

El domingo 1 de mayo, Macarena tuvo miedo de morir porque su novio le desfiguró la cara, la agarró de los pelos, la tiró al piso y no la dejaba salir por temor a que ella lo denuncie o alguien se dé cuenta de lo que él le había dicho.

“Me quiso apuñalar con un destornillador si no cerraba el Instagram, me dobló la muñeca diciéndome que iba a quebrármela, me hizo consumir cosas y me levante al otro día desnuda sin saber qué me pasó. Pero ayer fue otra cosa”, comenzó diciendo Macarena en un posteo de Instagram sobre la última situación que tuvo que vivir.

“Me pegó una piña, me agarró del pelo, me tiró al piso y me pegó con un cif en la cabeza. Casi que me desvanecí y no me siguió pegando porque me vio el ojo así”, contó la joven mostrando la foto de su ojo derecho todo hinchado y morado. Luego de esto le quitó el celular todo el día y la encerró. Ella tenía que trabajar pero él no la dejaría mientras el ojo estuviera hinchado.

A través de Instagram ella mostró su dolor.

“Me sacó el arma, me apuntó, se rió y tuve miedo de que me matara. También me dijo ‘¿Querés ir con tu hermana?’. Mi hermana murió hace un tiempo. Después de eso empezó a ponerme paños fríos en la cara. Salió a comprar, se llevó mi teléfono y me dejó encerrada”, recordó la joven.

“Luego de lo que hizo me pidió que lo perdone, que me quería, que me amaba, que invente que me robaron, que de última rompamos el vidrio de mi auto para que piensen que fue un robo o que me robaron en el cajero” relató Macarena sobre el cambio de actitud de su pareja.

Pedido de auxilio y rescate

En una de las oportunidades que él se fue a comprar, no se dio cuenta y dejó el celular de ella. Ahí Macarena pudo avisarle a una compañera que estaba donde ella sabía y que esperara su llamado, pero le advirtió que no le contestara los mensajes porque los iba borrando.

“No sabía cómo afrontar esto, esto es otro nivel. Yo sé que si algo me pasaba quería que ella sepa” contó sobre la situación.

Macarena le dijo a la amiga que tipo 2 o 2.30 la llamaba, cuando estuviera en su casa. A las 2 la amiga le habla, pero ella seguía atrapada y logra responderle “a las 6.30 te llamo no me mandes mensajes”. Es que a las 7:30 tenía que presentarse a trabajar como policía y para esa hora ella esperaba estar trabajando.

Sin embargo 7:30 le respondió a la amiga “todavía sigo acá porque no se me deshincha, ahora más tarde te hablo, estoy viendo qué le digo a mi mamá, no le digas nada, después te hablo yo más tarde”. Siendo las 8:18 la amiga le preguntó si seguía ahí, y al no conseguir respuestas le mandó a los patrulleros para que la rescaten.

Los mensajes que le pudo mandar a su amiga para que la rescatara.

Macarena se animó a contar lo que le pasó para que otras mujeres que están en la misma situación no tengan temor a denunciar. “Esto no es amor. Esto es violencia pura. Me prometió que iba a cambiar, le creí, pero nada de lo que me dijo fue cierto”, contó angustiada la víctima a TN.

Asegura que a raíz de ella contar lo sucedido aparecieron más declaraciones de otras ex de él, contando hechos de violencia.

Otros hechos de violencia de género

Macarena conoció a su, ahora, ex pareja hace ocho meses y al poco tiempo decidieron vivir juntos. Desde ahí comenzaron los hechos de violencia, recuerda ella que una vez le dijo “dame el celular que te voy a borrar a algunos amigos porque tenés muchos”.

A los días le pegó en las piernas con una raqueta de tenis, por lo que ella decidió alejarse y denunciarlo. La justicia aplicó una restricción perimetral, pero él se creó un Facebook trucho para contactarla, en donde le decía que iba a cambiar y que la amaba. Y ella volvió a confiar en él.

En otros actos de violencia le pegó en la pierna con una raqueta de tenis.

Decidieron volver a intentarlo, pero los que volvieron fueron los episodios de violencia, “una vez me quiso quebrar la mano. Me manipulaba todo el tiempo. Me prohibía ver a mis amigas. No me dejaba salir”, relató Macarena.

Macarena hizo la denuncia y la causa fue caratulada como privación ilegítima de la libertad, lesiones y violencia de género. Desde la fiscalía le informaron que ya había denuncias de otras mujeres contra su ex pareja.

Si sos víctima o conoces a alguien que sufra violencia de género llamá al 144 las 24 horas.