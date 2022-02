Conmoción en Godoy Cruz: sufría violencia de género, vivía encerrada en un baño y la salvó una nota que envió a la maestra de su hijo

A través de un cuaderno de comunicaciones, una mujer que sufría violencia de género logró comunicarse con la docente de su hijo explicándole que su marido abusaba de ella y la tenía encerrada. El hombre fue detenido cuando las autoridades tomaron conocimiento de la situación.

La denuncia fue recibida al 911 durante el mediodía del martes cuando la directora de una escuela de Godoy Cruz llamó para explicar que un alumno le había mostrado a su maestra una nota que le enviaba su madre, manifestando que víctima de violencia de género.

Parte de la nota enviada por la víctima. / gentileza

“Seño, sé que puedo contar con usted. Necesito que me ayude y cuando lea esta nota, por favor mande a la Policía a mi casa (NdR: se omite la dirección). Mi pareja me pega y no tengo celular, su nombre es…”, reza el fuerte texto de la nota.

Frente a la situación, se desplazó un móvil policial hasta el colegio donde conocieron la dirección del denunciado y lo detuvieron. La mujer explicó que el agresor abusaba físicamente de ella desde hace 4 meses y que la tenía encerrada en el baño sin que pudiera comunicarse con nadie por teléfono.

El hombre fue detenido y trasladado a una dependencia judicial.