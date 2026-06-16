Agredió a su pareja y a una menor en Maipú y lo detuvieron en la casa de un vecino con una "tumbera"

La víctima denunció haber sido agredida junto a una menor de edad. El sospechoso fue localizado en una vivienda cercana y quedó a disposición de la Justicia.

Violencia de género en Maipú: detuvieron a un hombre y secuestraron un arma de fabricación casera

La Policía de Mendoza detuvo durante la madrugada de este lunes a un hombre acusado de protagonizar un hecho de violencia de género en el barrio Corazón de Jesús, en Maipú. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron además un arma de fuego de fabricación casera que se encontraba cargada.

El episodio ocurrió alrededor de las 2.30, cuando personal del Cuerpo Motorizado de Prevención (CUMOT), que realizaba patrullajes preventivos por la zona, fue desplazado tras recibir una alerta sobre una agresión.

Al llegar al lugar, los uniformados entrevistaron a la víctima, quien relató que había mantenido una discusión con el agresor y que, en ese contexto, tanto ella como una menor de edad fueron atacadas. Según su testimonio, el hombre escapó de la escena e ingresó a una vivienda ubicada en las inmediaciones.

Con la autorización del propietario del inmueble, los efectivos ingresaron al domicilio y lograron localizar al sospechoso, quien fue aprehendido en el lugar.

Durante la requisa, la Policía encontró un arma de fuego de fabricación casera que contenía un cartucho calibre 12/70 en su interior, por lo que fue secuestrada como parte de la investigación.