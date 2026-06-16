Agredió a su pareja y a una menor en Maipú y lo detuvieron en la casa de un vecino con una "tumbera"

La Policía de Mendoza detuvo durante la madrugada de este lunes a un hombre acusado de protagonizar un hecho de violencia de género en el barrio Corazón de Jesús, en Maipú. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron además un arma de fuego de fabricación casera que se encontraba cargada.
El episodio ocurrió alrededor de las 2.30, cuando personal del Cuerpo Motorizado de Prevención (CUMOT), que realizaba patrullajes preventivos por la zona, fue desplazado tras recibir una alerta sobre una agresión.
Al llegar al lugar, los uniformados entrevistaron a la víctima, quien relató que había mantenido una discusión con el agresor y que, en ese contexto, tanto ella como una menor de edad fueron atacadas. Según su testimonio, el hombre escapó de la escena e ingresó a una vivienda ubicada en las inmediaciones.
Con la autorización del propietario del inmueble, los efectivos ingresaron al domicilio y lograron localizar al sospechoso, quien fue aprehendido en el lugar.
Durante la requisa, la Policía encontró un arma de fuego de fabricación casera que contenía un cartucho calibre 12/70 en su interior, por lo que fue secuestrada como parte de la investigación.
La mujer recibió asistencia médica en el Hospital Paroissien, mientras que el detenido quedó a disposición de la Oficina Fiscal interviniente. La causa continúa en etapa investigativa para determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades correspondientes.