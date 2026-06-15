15 de junio de 2026 - 18:47

Fuerte choque y vuelco entre dos autos en Maipú: una mujer resultó herida

El siniestro vial se produjo este mediodía en la intersección de las calles Palma y Ozamis. Los test de alcoholemia arrojaron resultados negativos.

Un impactante choque y vuelco terminó con una mujer herida en Maipú

Un impactante choque y vuelco terminó con una mujer herida en Maipú

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un fuerte accidente de tránsito ocurrió este lunes en el departamento de Maipú, cuando dos vehículos chocaron y el impacto fue de tal magnitud que provocó el vuelco de uno de ellos, donde una mujer resultó herida.

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De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, el hecho ocurrió cuando el Toyota Yaris circulaba por la calle Tropero Sosa en sentido este a oeste.

Al llegar a la intersección con la calle Ozamis, por la cual se desplazaba la Peugeot Partner conducida por una mujer de 38 años en dirección norte a sur, se produjo la fuerte colisión que terminó con el vehículo de mayor porte volcado sobre la calzada.

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En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) para asistir a las víctimas. Los médicos diagnosticaron a la conductora de la Partner con traumatismos leves, decidiendo su traslado al Hospital del Carmen para una atención más adecuada.

Por su parte, personal de la Policía Vial realizó los controles de alcoholemia pertinentes a ambas mujeres. Los resultados confirmaron que ninguna de las conductoras había ingerido alcohol, registrándose 0,0 g/l en ambos casos. Las causas exactas que originaron el choque aún están siendo investigadas por la Comisaría 10° de Maipú.

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