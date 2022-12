El doloroso adiós de los hijos de la mujer asesinada en Maipú: “¿Cómo hago, mamá, para seguir sin vos?”

Pamela y Gio, hijos de Sonia Garberoglio, la mujer asesinada por su esposo Juan Carlos Romero el lunes por la noche en Maipú, le dedicaron conmovedores mensajes de adiós, rescatando sus valores y cómo ella marcó sus vidas.

A través de Instagram, Pamela, quien fue la que recibió a los policías en su casa de Alem al 1.050 de Gutiérrez y relató lo sucedido con su padre y madre en la noche del femicidio, compartió tres postales con su madre.

“Por algún lado te voy a seguir viendo, cuidándome. Me quedo con esos viajecitos y los que nos quedaban, pero por otro plano vamos a estar volando de nuevo juntas. Y nos abracemos así de fuerte”, dijo la joven en sus historias.

El adiós de los hijos de Sonia Garbereglio (51), la mujer asesinada por su esposo en Maipú (Instagram)

Quien también expresó su dolor en las redes sociales fue Gio, hermano de Pamela e hijo de Sonia. En una extensa publicación de Instagram (que se reproduce completa al final de esta nota), el joven modelo destacó el rol crucial que desempeñó su madre en la vida y todas las cosas que los unían.

“Cómo hago, mamá, para seguir sin vos, cómo hago para despertarme cada día de ahora en adelante y saber que ya no te tengo para contarte mis problemas, ya nunca más me vas a volver a mandar un mensaje preguntándome a dónde llego”, lamentó el chico.

El adiós de los hijos de Sonia Garbereglio (51), la mujer asesinada por su esposo en Maipú (Instagram)

“Perdí a mi mejor amiga con quien me gustaba mirar casas, perdí a mi consejera, a la persona que me hacía sentir seguro, la persona que más me amaba en el mundo. Estaba tan orgulloso de vos mamá que hasta llevo tu apellido desde siempre”, manifestó.

Agregó en otra parte del posteo: “Eras un ángel en la tierra y ahora volviste al cielo (...) Cada vez que me mire al espejo y vea el parecido que teníamos voy a saber que una parte de vos me acompaña y prometo toda mi vida de ahora en adelante actuar como vos habrías actuado porque todos deberíamos ser más como vos”.

La carta del hijo de Sonia Garberoglio, víctima de femicidio en Maipú

“Cómo hago mamá para seguir sin vos, cómo hago para despertarme cada día de ahora en adelante y saber que ya no te tengo para contarte mis problemas, ya nunca más me vas a volver a mandar un mensaje preguntándome a dónde llego, ya no voy a tener tus comidas tan ricas todos los días, ya no me vas a pedir en las mañanas que te saque la camioneta.

Perdí a mi mejor amiga con quien me gustaba mirar casas, perdí a mi consejera, a la persona que me hacía sentir seguro, la persona que más me amaba en el mundo. Estaba tan orgulloso de vos mamá que hasta llevo tu apellido desde siempre, perdoname por no haber estado por no haberte abrazado más por no haberte amado más, perdón por no haberte valorado todo lo que tenía que valorarte porque eras un ángel en la tierra y ahora volviste al cielo, no existe en este mundo persona más buena de lo que vos eras.

Sonia Garberoglio, la mujer asesinada en Maipú (Facebook)

Te tuve conmigo más de 20 años y no te valoré como te merecías. Ahora te voy a valorar todo el resto de mi vida, voy a llevar tu apellido con orgullo a todas partes y todos los días de mi vida, prometo no olvidarte nunca porque las personas como vos merecen ser recordadas, no creo que haya habido una persona en este mundo a quien todos quisieran como a vos porque eras de esas personas que con solo pasar te alegraban el día que te contagiaba felicidad, viviste para hacer feliz a los demás y te voy a extrañar toda mi vida.

Te amo muchísimo, mamá, y cada vez que me mire al espejo y vea el parecido que teníamos, voy a saber que una parte de vos me acompaña. Prometo toda mi vida de ahora en adelante actuar como vos habrías actuado porque todos deberíamos ser más como vos, te juro por todo que te voy a hacer sentir orgullosa el resto de los días de mi vida, hoy se me fue mi mayor admiradora la persona que más me alentaba pero sé que ahora me estás impulsando desde el cielo, mami, no me imaginé que la última vez que te abrace iba a ser la última. De haber sabido te habría abrazado más fuerte que nunca, te voy a extrañar todos los días, y con vos se fue una parte importante de mi vida que nunca creo poder superar porque te amaba, mamá”.

UNA DENUNCIA ANTERIOR POR VIOLENCIA DE GÉNERO

Trascendió que en 2017 la madre del farmacéutico Juan Carlos Romero -detenido por el femicidio- y su hermana fueron a denunciarlo por una pelea que tuvo con su mujer en la que el hombre la habría golpeado.

Si bien luego la victima optó por negar la acusación, el expediente tuvo algunos avances y se llegaron a hacer pericias psiquiátricas a Romero tanto en el Cuerpo Médico Forense como en el hospital psiquiátrico El Sauce.

Juan Carlos Romero se encuentra detenido por el crimen de su esposa Sonia (Facebook)

Por lo pronto, Romero se encuentra detenido y en las próximas horas el fiscal de Homicidios Carlos Torres lo imputaría por femicidio, delito que tiene como única pena la prisión perpetua.

El femicidio se produjo el lunes cerca las 21.40, cuando ingresó una alerta al 911 por un episodio de violencia de género en una vivienda ubicada en Alem al 1.050, de Gutiérrez. Personal de la Policía de Mendoza entrevistó a una joven, quien relató que sus padres habrían discutido y el hombre la habría asesinado.

Femicidio en Maipú. Ignacio Blanco / Los Andes

Los policías hallaron a la víctima, Sonia Garberoglio, sin vida y tendida en el piso de la cocina, con varias lesiones en el cráneo, provocadas aparentemente por una botella de vidrio.

Romero también ensangrentado, presentando lesiones en la frente, boca y planta del pie, por lo que fue trasladado al hospital Central en calidad de detenido.