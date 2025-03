El desgarrador testimonio de los padres de Kim Gómez: "Cierro los ojos y veo las imágenes"

En una entrevista televisiva, Florencia relató el impacto que aún la persigue: “Cierro los ojos y veo las imágenes. Me acuerdo como cayó del auto y corrí hasta que llegué y la vi” . Además, explicó que actualmente recibe “tratamiento psicológico diario” para sobrellevar la pérdida.

Por otro lado, el padre Marcos explicó su dolor y como lo transita: "Experimentamos el peor dolor, hoy ya no tengo miedos; tengo bronca y odio" . Asimismo, al detallar sus actividades luego del hecho, determinó: "Soy una persona muy activa, pero me quedé sin fuerzas" .

Florencia y Marcos, los papás de la niña asesinada en La Plata, piden justicia por hija.



Marcha en La Plata: “No puede pasar otra vez”

En tanto, la madre de la niña agregó que "no pueden estar solos" y que "necesitan estar acompañados". Según informó la Agencia Noticias Argentinas, también añadió: "Saco fuerzas de donde no tengo para no estar mal delante de los primos de Kim, los cuales eran inseparables".