El aberrante pedido de un pedófilo: “Les doy lo que quieran si me dejan estar un ratito a solas con la nena”

Se conocieron más detalles sobre la detención del pedófilo detenido este martes en Berazategui, Buenos Aires. El hombre está acusado de extorsionar a niñas y adolescentes para que le enviarán imágenes sin ropa que luego distribuía en la deep web.

En las últimas horas, según informó Infobae, se conocieron más detalles sobre el caso y un mensaje que generó sorpresa e indignación en la familia de la víctima y los investigadores.

Todo empezó cuando la hermana mayor de una de las víctimas comenzó a sospechar que algo no andaba bien. La chica revisó los mensajes privados de Instagram y encontró una conversación perturbadora.

La chica le contó a sus padres y para comprobar su teoría le dijeron que la menor que realizara una video llamada con el depredador para verle la cara. Los padres y la hermana se pusieron en un lugar donde el pedófilo no los podía ver.

Gentileza Infobae

“Pensé que si te decía que era mayor no me hablarías”, escribió el hombre para excusarse. La familia le siguió la corriente y generó un encuentro. “Yo me quiero ir de mi casa, estoy aburrida”, escribieron.

El hombre le preguntó si sus padres la dejaban salir sola y le respondieron que sí, que a veces iba con unas amigas a la plaza. Ante esto, el hombre aprovechó y la citó a un lugar.

El jueves al mediodía, los padres de la niña fueron hasta la plaza y esperaron al abusador con piedras en sus manos. Cuando llegó comenzaron a apedrearlo pero el acosador consiguió huir en su auto.

Después de aquel episodio, la familia hizo la denuncia policial. Pero mientras iban a la comisaría recibieron un mensaje que les heló la sangre. Se trataba del hombre que había estado hostigando a su hija.

“Por favor, no me denuncien. No le quería hacer nada malo a ella. Les doy la plata que quieran si me dejan estar un ratito a solas con la nena”, les dijo.

La detención

Con los datos aportados por la familia, agentes de la División de cibercrimen de Berazategui, pertenecientes a la Superintendencia de Delitos Complejos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, lograron detener al pedófilo.

Según pudo establecer la investigación, el hombre utilizaba diversos avatares para lograr la confianza de las niñas, fingiendo ser alguien de su misma edad.

Cruzando información de las videocámaras de seguridad y los reportes de las empresas telefónicas y de internet, los investigadores lograron dar con la identidad y domicilio del pedófilo y establecer que se encontraba en proceso de captación mediante acoso y amenazas a otra niñas, entre ellas la prima de 12 años de la menor citada en la plaza.

Ante la abrumadora evidencia, el fiscal especializado en Delitos conexos a la Trata de Personas, Material de Explotación Sexual Infantil y Grooming de Berazategui, Daniel Ichazo, solicitó diferentes allanamientos y, de ese modo, se procedió a la detención del sujeto sindicado así como al secuestro de elementos probatorios.