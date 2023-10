Detuvieron al periodista K Ezequiel Guazzora, acusado de abuso sexual de menores

El periodista y exprecandidato a diputado provincial por el partido Principios y Valores, Carlos Ezequiel Guazzora, que estaba prófugo tras ser acusado por el delito de corrupción de menores, fue detenido esta madrugada en el partido bonaerense de Merlo, informaron fuentes policiales y judiciales.

El operativo fue realizado por personal de la Superintendencia de Investigaciones Federales del Departamento Trata de Personas de la Policía Federal Argentina (PFA) en la calle Carlos Tejedor al 1.300 de la localidad de Merlo, zona oeste del Gran Buenos Aires.

Según las fuentes, Guazzora era buscado a raíz de la denuncia de una ONG que lleva el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 54, a cargo de Santiago Bignone, Secretaría N° 73, Claudia Cavalleri, junto con la Unidad Fiscal de Búsqueda de Prófugos (Ufeci) a cargo de Carlos María Campagnoli.

En la denuncia se le imputa al acusado haber abusado sexualmente de una menor, que fue entregada por su madre a cambio de estupefacientes tanto para la victima como para su progenitora.

Esta madrugada, los efectivos llegaron a la vivienda como resultado de análisis telefónicos, barridos de antena, tareas de campo encubiertas que se fueron realizando, acorde a datos aportados por testigos a la línea 134 como resultado de la recompensa de cuatro millones de pesos que fuera ofrecida por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Para el procedimiento, los efectivos federales contaron con la orden de allanamiento firmada por el Juzgado de Garantías N1 6 de Morón, a cargo de Laura Pinto.

Para mantenerse en la clandestinidad, Guazzora había cambiado su fisonomía, se quitó la barba, luce pelado, afeitado y mas relleno, según confiaron a Télam los investigadores.

Los aberrantes chats por los que pidieron la detención del periodista K Ezequiel Guazzora

Guazzora mantenía conversaciones con la madre de la menor en busca de mantener un vínculo sexual con la adolescente. Los mensajes, que fueron publicados en Infobae, son de contenido explicito e incluso aparece un número de CBU que la mujer le habría dado al periodista para realizar un “intercambio”. En la conversación Guazzora propone “dormir” a la menor y plantea que quizás “si le muestra la platita se entrega”.

El periodista ofrecía 50 mil pesos para cada una. “La voy a violar para vos”, le dice a la mujer en referencia a su hija. “Me la hubieras dejado c... cuando tenía 8 añitos”, indica. En otro fragmento de la conversación, Guazzora pide datos sobre otras víctimas.

“¿Nenitas de cuánto conseguís? ¿Hay que darle la plata a la madre?”, dice en otro fragmento de la conversación. “Eze, no me vas a dejar de garpe, me diste tu palabra”, reclama la mujer. “Nunca te fallé, ¿ok?”, responde Guazzora. Aparentemente, de esta manera, la implicada le reclama el dinero prometido por el intercambio.

