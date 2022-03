Descubrió que un hombre la había grabado en la ducha, lo escrachó y recibió amenazadas: “Subo el video y que te vea toda zona Sur”

Una joven, que había descubierto que un conocido la había grabado mientras estaba en la ducha, denunció que la habían extorsionado con publicar sus imágenes en las redes sociales.

Ocurrió en Paraná, Entre Ríos. La víctima, identificada como Zoe, dijo que había revisado el celular del sujeto y había encontrado pornografía infantil.

En diálogo con Canal 13, Zoe contó que el sábado pasado había asistido a la tradicional Fiesta de Disfraces junto a un grupo de amigos. Pararon en la casa de otra joven, donde coincidió con el acusado, al que ella no conocía.

“Habíamos pasado una noche súper linda. Volvimos a la casa y nos empezamos a bañar. Este chico se había bañado antes. Yo esperé a que se calentara el termotanque y fui. Cuando voy a agarrar la toalla veo en una riñonera un celular al que solo se le veía la cámara”, relató.

“Salí y le dije: ‘mirá, soy desconfiada. El ‘celu’ estaba en el baño y lo quiero revisar. Me estaba apuntando mucho y me da cosa’. De una, él me dijo ‘sí, tomá’. Ahí ya me pareció más raro todavía”, contó.

Además, Zoe recordó que el día anterior el mismo joven le había prestado su celular para que llamara a su madre porque ella no tenía batería. En ese momento, el joven le dijo cómo era el patrón para desbloquear el teléfono.

Sin embargo, cuando encontró el teléfono en el baño e intentó desbloquearlo el joven ya había cambiado el patrón. “Cuando me da el teléfono, hice de cuenta que estaba escuchando un audio de mi mamá y me puse a revisar todo. Abrí las pestañas que se habían cerrado recientemente y aparecía una aplicación con una especie de cronómetro y una camarita”, narró Zoe.

“La aplicación tenía una galería. Entré y vi el video donde él acomoda el celular en el baño para grabarme. Lo pasé rápido y vi el otro video donde yo le pedía el celular. Es decir que ahí la cámara seguía prendida”, dijo.

Zoe dijo que además de su video encontró un video de pornografía infantil que la alarmó. “Ahí le dije a mi novio lo que pasó y junto con los otros chicos lo echaron de la casa. El celular quedó ahí cargando, lo agarré y lo restauré de fábrica. Luego se lo devolvieron”, dijo.

Denunció a un joven por grabarla desnuda y extorsionarla

Pero la historia no terminó allí. Cuando la joven volvió a su casa en Buenos Aires recibió mensajes extorsivos del hombre. “Fui a hacer la denuncia en la Comisaría de la Mujer y mientras estaba ahí recibí un mensaje de una chica que había estado en la casa el fin de semana. Me decía ‘Zoe, este chico está pidiendo que le hables o dice que va a subir el video’”, dijo.

Sucede que la joven ya le había realizado un escrache al joven a través de las redes sociales. Ante esto, el acusado creó una cuenta nueva en Instagram para amenazarla con difundir el video que había sido grabado en el baño de aquella casa en Paraná.

“Estoy re jugado con todo lo que subiste”, le dijo el hombre en alusión al escrache. Y siguió: “¿Pensaste que soy gil? Mandame una foto tuya desnuda tirándome un beso y no subo nada. Ese es el trato. Si no, subo el video y que te vea toda zona Sur. ¿Eso querés? ¿Trato o no?”.

“Un montón de gente me avisó que él subió capturas del video a WhatsApp, pero tapándome con un emoji”, indicó Zoe. Y concluyó: “Tengo la información de que la Policía fue a la casa, pero no lo encontraron”