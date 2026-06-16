Cuatro jóvenes se desorientaron en el cerro Arco y fueron rescatados tras una larga madrugada en la montaña

La Patrulla de Rescate emprendió un operativo para salvar a cuatro personas perdidas, de entre 25 y 29 años, en la zona de la Quebrada del Durazno.

Se desorientaron en el cerro Arco y fueron rescatados tras una larga madrugada en la montaña

Cuatro excursionistas fueron rescatados por la Patrulla de Rescate, dependiente de la Policía de Mendoza, luego de quedar varados y desorientados en la zona de la Quebrada del Durazno, en las inmediaciones del cerro Arco. El operativo se extendió durante toda la madrugada entre el domingo y el lunes y finalizó sin personas lesionadas.

Fuentes policiales informaron que la intervención comenzó ayer, cerca de las 20.55, cuando un llamado al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) alertó que cuatro jóvenes se encontraban perdidos en un sector de difícil acceso de la precordillera mendocina.

A partir de las coordenadas enviadas por uno de los excursionistas, efectivos especializados iniciaron el ascenso desde las cercanías del puesto La Quebrada, avanzando por la Quebrada de Isidris hasta llegar al lugar donde se encontraban las personas extraviadas.

Tras varias horas de búsqueda, alrededor de las 00.10, los rescatistas lograron establecer contacto con los excursionistas, identificados como I.H.P. (26), L.L.F. (26), F.F.R. (29) y L.A.G. (25). Según informaron fuentes oficiales, todos se encontraban en buen estado de salud, aunque debieron ser asistidos con abrigo, bebidas calientes y alimentos debido a las bajas temperaturas de la zona.

Rescate con un descenso complejo durante la madrugada Luego de la asistencia inicial, comenzó la etapa más exigente del operativo. Debido a las características del terreno y a la oscuridad, los rescatistas realizaron maniobras técnicas con cuerdas para descender de manera segura por distintos sectores de la quebrada.