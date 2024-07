Crimen del prestamista en Maipú: juzgan a los supuestos sicario y “cerebro”

Un jurado popular deberá decidir la culpabilidad o inocencia de los dos acusados por el homicidio del prestamista Juan Carlos Fracchia (61), asesinado en su casa de Maipú en 2021.

Los acusados son Gustavo Luis Delgado Morales (26) y Luis Gabriel Córdoba Malde (46). El primero es considerado por la Fiscalía de Homicidios como presunto autor material del asesinato. El segundo, como autor intelectual de crimen. Ambos están acusados de “homicidio agravado por precio o promesa remuneratoria”, delito que tiene como única pena la prisión perpetua.

El debate –en la modalidad de juicio por jurados- comenzó ayer por la mañana en el Polo Judicial, con la participación del juez técnico Mateo Bermejo. En tanto que la acusación es llevada adelante por la fiscal Claudia Ríos y el jefe de la Fiscalía de Homicidios, Fernando Guzzo.

Los acusados son defendidos por las defensoras oficiales Ximena Morales y María Marta Garriga (por Delgado) y Julio César Murúa (por Córdoba), en tanto que los querellantes –la familia de Fracchia- son representados por el abogado Alfredo Paturzo.

Juan Carlos Frachia (61), el hombre que hallaron baleado en Maipú

Cerca de las 13.30 se dio apertura a los alegatos de acusación, que inició la fiscal Ríos. Dijo que Córdoba y Fracchia eran amigos de años y tenían relaciones comerciales, conocía la casa y la seguridad de la vivienda del prestamista.

“La amistad se deterioró porque tenía una deuda grande. Por eso Córdoba decidió matarlo. Pero, para no ser descubierto, se reunió con Delgado para que matara a Fracchia”, señaló la acusadora. “Córdoba le da información a Delgado a cambio de una suma de dinero”, añadió.

Tras este pacto, el 14 de junio de 2012, Delgado fue a la casa, escaló el portón e ingresó al inmueble. Con un arma calibre 22 fue directo a la habitación donde estaba la víctima.

La fiscal Claudia Ríos. | Foto: Poder Judicial de Mendoza

“Delgado lo golpea salvajemente en la cara y le efectúa dos disparos, uno en el cráneo, y luego se lleva el teléfono de Fracchia y se va cuando suena la alarma. Pero se olvida una mochila de la que se pudo hacer una prueba de ADN que lo delató”, indicó la fiscal, para luego apuntar que “cuando lo detienen al tirador dice que lo mandó a matar a Fracchia, cuyo número de teléfono estaba en su billetera”.

“Le vamos a pedir el veredicto unánime de culpabilidad. Con ese veredicto van a hacer justicia por la muerte del señor Fracchia”, le dijo Ríos a los 12 integrantes del jurado.

Luego fue el turno del querellante Paturzo, quien volvió a repasar cómo se habría producido el asesinato, sosteniendo la culpabilidad de los acusados.

Fue a robar, no a matar

Garriga, defensora de Delgado, sostuvo la culpabilidad de su defendido. Pero luego sostuvo que “no hubo un “arreglo” para matar a Fracchia, sino para robar”.

Gustavo Delgado (26), acusado de ser el autor material del homicidio de prestamista Fracchia. | Foto: Poder Judicial de Mendoza

Córdoba conocía a Delgado, sabía que tenía necesidades, y le ofreció un arreglo: que entrara en la casa de la víctima y le robara unas carpetas y se robara lo que encontrara. Le dijo que no iba a estar en la casa por algunos hechos de inseguridad que había sufrido anteriormente.

“Delgado fue confiado a robar y cuando entró, encontró a Fracchia, que era prestamista y tenía un arma. Hubo una pelea. Y le disparó. Fue tan torpe que no se llevó nada, dejó a Fracchia malherido, vivo. ¿No se tendría que haber asegurado el resultado?”, dijo la defensora.

“Nunca escucharán a Delgado decir me mandaron a matarlo, sino a robarle. La muerte fue un desenlace no querido. Pero la misión fue robar, no matar”, sostuvo la defensora.

No hubo un pacto

Julio César Murúa, defensor de Córdoba, hizo referencia a un cuento del escritor ruso León Tolstoi para graficar que todo crimen tiene una “representación”, pero debe buscarse la verdad. Para el defensor, la representación de la fiscalía es que Córdoba lo mandó a matar al prestamista porque en la billetera de Delgado estaba el teléfono de Fracchia.

Luis Gabriel Córdoba Malde (46), presunto autor intelectual del homicidio del prestamista Fracchia. | Foto: Poder Judicial de Mendoza

“Basan el caso en ese papel. Delgado, como no tiene dinero para pagarle a Córdoba, éste le dice que tiene un prestamista que le puede dar dinero, no era para ir a matar a Córdoba”, apuntó el letrado.

Para el defensor, no existen pruebas del presunto pacto, no se sabe dónde ni cuándo se concretó, sólo hay indicios sostenidos por los parientes de la víctima. “Esta defensa va a derrumbar la teoría del caso sostenida por la fiscalía porque su prueba es endeble e inducida para culpar a Córdoba”, concluyó Murúa.

Homicidio por encargo

Juan Carlos Fracchia fue hallado el 4 de julio de 2021 por su pareja con un balazo en la cabeza en una vivienda ubicada en calle Florentino Ameghino al 460 de Maipú.

Cuando fue a la habitación, la mujer se encontró con la terrible escena: su pareja estaba sobre un charco de sangre. Como el hombre todavía tenía signos vitales, fue llevado de urgencia al hospital Central. Al día siguiente Fracchia falleció allí.

Para la Fiscalía de Homicidios, el dinero habría sido el trasfondo del asesinato. El 1 de septiembre de 2021 la Policía detuvo a Luis Córdoba, conocido como “El Mecánico”, que conocía a la víctima, con la que había realizado algunos negocios.

Algún tipo de diferencia por estas transacciones o bien por dinero que Fracchia le habría facilitado a Córdoba sería el móvil del asesinato.

Córdoba habría contratado a Delgado, quien fue detenido en los últimos días de agosto de 2021 para llevar adelante el homicidio. El plan habría sido matar a Fracchia pero dejando algunas pistas para que pareciera un robo. Por eso se registraron algunos faltantes, pero no los 14.000 pesos que tenía en el bolsillo. Lo cierto es que Delgado terminó dejando una gorra de donde los peritos pudieron extraer una muestra de ADN que lo delató.

Tras ser detenido en una vivienda del barrio Dos Ángeles, en Puente de Hierro, Guaymallén, Delgado habría confesado a la policía el plan, afirmando que no había recibido ni un peso por los servicios prestados.