Crimen de Lucio Dupuy: “Mi hija no mataba una mosca”, aseguró la madre de Abigail Páez

La madre de Abigail Páez, una de las acusadas del asesinato a golpes de Lucio Dupuy (5) en La Pampa, rompió el silencio sobre el caso, lamentó lo ocurrido y dijo que Magdalena Espósito -mamá de Lucio- fue quien cambió la personalidad de su hija. Incluso, la mujer contó haber sido testigo del maltrato infantil.

“Abigail me dijo que Magdalena no lo quería al nene y yo se lo pedí”, dijo Érica Frydlender (45), en referencia a la relación de su hija con la madre biológica de Lucio.

“Hace un mes discutí con mi hija y le pedí la tenencia de Lucio para que no estuviera cerca de su madre. Ella me dijo que Magdalena no lo quería al nene”, advirtió la mujer en declaraciones replicadas por El Diario de La Pampa a partir de una entrevista en LU100 Radio Capital.

Frydlender se mostró consternada por el homicidio y aseguró que el niño iba a todos los fines de semana a dormir a su casa.

“Nosotros a Lucio lo amábamos... No hicimos lo que correspondía y me siento muy arrepentida. A la gente le digo que vaya a la Policía, aunque tenga que aguantarse la burocracia de la justicia”, reclamó.

También, la mujer recordó que en varias ocasiones fue testigo de los maltratos hacia Lucio. “Acá yo le pedí que no le levantara la mano... Y ahí arrancaron los problemas. Últimamente no nos dejaban ver al nene”, señaló.

En ese sentido, Frydlender lamentó que el vínculo con su hija Abigail se deteriorara con el paso del tiempo, ya que antes eran “inseparables”.

“Magdalena -la madre de Lucio- hizo un trabajo fino con Abigail, porque ella no mataba una vaca (sic)”, dijo la mujer, citando la frase de uso popular (”no mata ni una mosca”).

Respecto a las últimas horas, la mamá de Abigail Páez comentó que pudo hablar con la abuela paterna del menor, Silvia Gómez, en la comisaría. “Me dijo que estaba tranquila porque sabía que Lucio la quería a Abigail”, detalló.

“Queremos que nos dejan volver salir a trabajar, que mi nena de 14 años pueda volver a la escuela. En un segundo nos cambió la vida, pero nosotros no hicimos nada”, afirmó la mujer.

Los mensajes violentos de Abigail Páez, acusada del crimen de Lucio Dupuy

En medio del dolor, en las redes sociales se viralizaron mensajes y tuits de Abigail Páez en un tono violento. Además, con insultos dedicados a Christian Dupuy, papá de Lucio.

“Estamos contentas porque hoy Lucio se va a dormir a lo de mi vieja y nos vamos a yirar”, celebraba meses atrás Abigail sobre el hijo de su pareja, tras lo cual anunciaba que iban a emborracharse “y fumar porro descontroladamente”.

“Me resbala tanto que este chabón se haga el gran padre porque yo tengo lo que a él le falta y se nota a la legua. Es valor, valentía y sé amar. Qué bueno que no signifiques nada para ellos dos. Yo sí les pude dar lo que vos les quitaste y jamás supiste enfrentar y valorar”, dijo la mujer en otro tuit.

Abigail Páez y Magdalena Espósito, las mujeres acusadas de asesinar a golpes al pequeño Lucio Dupuy (Gentileza)

El 14 de octubre, el desafortunado comentario que hizo público la mujer dejó bastante en claro la molestia que le causaba la presencia permanente de Lucio Dupuy en la casa.

Con un error de tipeo escribió una falsa dirección web, www.descartandoalpibeparaculiar.com, respecto a su intención de dejar a Lucio en alguna parte para poder tener sexo con su pareja, la mamá del nene.

Tanto Páez como su pareja Espósito están detenidas en el complejo penitenciario I de la capital de San Luis, a donde fueron trasladadas desde Santa Rosa.

El Ministerio de Seguridad de San Luis informó en un comunicado de prensa que “la provincia de La Pampa carece de un sistema penitenciario propio y que utiliza dependencia federales o de otras provincias, a partir de convenios celebrado previamente para tal fin”.