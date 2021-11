El despreciable mensaje que dejó la novia de la mamá de Lucio Dupuy antes del asesinato

En medio de la consternación por el homicidio de Lucio Dupuy, el chico de 5 años ultimado a golpes en La Pampa, se viralizó un indignante mensaje escrito por Abigail Páez, la novia de Magdalena Espósito Valiente, madre del nene. Ambas mujeres están detenidas como principales sospechosas.

A través de Twitter, Páez dejaba expuesto su odio tiempo antes del crimen del niño.

El mensaje que dejó la novia de la madre de Lucio Dupuy antes del asesinato - Twitter

“No tengan hijos si realmente no lo desean. No lo planeen como una gran meta o como lo más importante en sus vidas. No traigan pibes al mundo para sufrir”, dijo la mujer en las redes sociales.

Páez es pareja de Valiente hace unos tres años, según contó Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio. Desde entonces, el niño vivía con las mujeres en Santa Rosa, pese a que su papá biológico reside en General Pico. Justamente, el hombre dijo que ya se había solicitado la tenencia ante la Justicia, pero no hubo respuesta favorable.

En una foto publicada por El Diario de La Pampa, las ahora detenidas Magdalena Espósito Valiente y Abigail Páez aparecen junto a Lucio, quien lleva un pañuelo en el cuello, que le sostiene el brazo derecho lesionado. Se trata de un indicio del maltrato que sufría el niño.

La foto que revela los maltratos que sufría Lucio, el niño de 5 años asesinado en La Pampa - Gentileza / El Diario de La Pampa

El viernes pasado, el pequeño fue llevado por la madre y su novia a la sede policial con convulsiones y lastimaduras. Entonces, intervino personal médico, pero nada pudo hacer para salvarle la vida.

En ese momento, la madre no se autoincriminó y habría dado distintas versiones sobre lo que pasó con el chico, entre ellas, un intento de robo.

Una de las mujeres acusadas del crimen de Lucio está alojada en la Seccional Sexta y la otra, en la Unidad Funcional de Género.

LÍNEA 102. Es un servicio gratuito y confidencial, de atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. Podés llamar ante una situación de amenaza o vulneración de derechos o si necesitás asesoramiento.