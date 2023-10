Con la búsqueda de un hermano de “El Morocha” por un crimen, “ajustes” y robos, el barrio San Martín vuelve a ser foco de violencia

Un asesinato por el que se busca a uno de los integrantes de “Clan Cerón”, un joven herido en una venganza mafiosa y un ajuste de cuentas por drogas con un sujeto baleado –los tres hechos registrados en solo cuatro días- han vuelto a traer a las crónicas policiales a una las barriadas más populosas y populares de clase trabajadora de Mendoza: el barrio San Martín, zona que en otras épocas fue una de las más “calientes” la provincia.

Si bien en cuanto surgen casos de este tipo que llaman la atención de la prensa siempre “fuentes policiales” hablan de “ajustes de cuenta”, “peleas entre sujetos dedicados al narcomenudeo”, o bien “disputas entre facciones de antagónicas de barras de futbol”, lo cierto es que judicialmente se informó que no habría relación entre los tres casos registrados durante el último fin de semana en el barrio San Martín, ni hipótesis claras sobre el móvil de estos delitos.

Inseguridad en el barrio San Martín de Ciudad,. Padre Llorens, calle principal del barrio Foto: José Gutierrez / Los Andes

Un fiscal consultado sobre el tema explicó que no tenía información policial sobre si existe relación entre los recientes casos. “En los últimos cinco turnos, no tengo registro de hechos ocurridos en el barrio San Martín ni comentarios de colegas sobre causas en esa zona o crecimiento de delitos”, opinó la fuente consultada.

Desde el Ministerio de Seguridad lanzaron un comunicado casi “de manual”: “creemos que son casos aislados que no tiene relación entre sí. De los 300 allanamientos por droga con resultados positivos, no son significativos los casos del barrio san Martin. Es una barriada donde se conocen todos y siempre se nombra a algunas familias cuyos integrantes suelen tener relación con el delito, Es claro que el barrio San Martín no es el mismo de la época de El Morocha”, sostienen.

Una banda peligrosa

Pero las cosas no están tan tranquilas como las pintan: a fines de agosto pasado la policía desactivó a una banda liderada por un preso que está en el penal de San Felipe y que desde allí dirigía a una banda que operaba en barrio san Martin de forma violenta, asaltando a “clientes” que citaban bajo la promesa de venderles productos a bajo costo que ofrecían a través de MarketPlace, de Facebook.

Tras realizar seis allanamientos, los policías arrestaron a una mujer de 32 años identificada sólo como Andrea V., otra de 30 identificada como Antonella A. y un menor de edad que recibían órdenes del preso.

A todos se los investiga por los varios robos, entre ellos uno que se llevó a cabo el 28 de julio pasado, cuando dos hombres llegaron a la barriada capitalina para comprar una consola de videojuegos Play Station VI, pero fueron emboscados: primero los amenazaron con armas de fuego y luego les dispararon, hiriendo en la cabeza a uno de los compradores.

Las dos mujeres detenidas por los robos en el barrio San Martín. | Foto: Prensa Ministerio de Seguridad

Otro hecho por el cual están imputados ocurrió el 10 de agosto pasado, cuando dos jóvenes se dirigieron en moto al barrio San Martín para vender un cuadro de ducha y una pava eléctrica. Sin embargo, fueron abordados por los asaltantes, quienes les robaron no sólo los elementos que pretendían vender sino todas sus pertenencias.

Buscan al hermano de “El Morocha” por un asesinato

Pero el caso más grave registrado recientemente es el asesinato de Rodrigo “Chijo” Pelayes (42), quien perdió la vida en la tarde de lunes pasado en su casa de barrio San Martín.

Por el hecho la Fiscalía de Homicidios ha ordenado un pedido de detención para Miguel Ángel Cerón Chirino (34), hermano de Matías Cerón (18), famoso delincuente juvenil abatido por la policía en 2003 y conocido como “El Morocha”.

Miguel Cerón tiene una larga serie de antecedentes policiales: En 2010 fue condenado por robo agravado, por un hecho del que participaron otros sujetos que ingresaron a una vivienda y los mantuvieron cautivaos mientras robaran. Luego, en 2016 fue condenado por la Ley de drogas y por tenencia ilegal de arma de guerra y amenazas agravadas. Además tiene pedido de captura por amenazas, resistencia a la autoridad y ahora por el homicidio de Pelayes.

Miguel Ángel Cerón Chirino (34), hermano de El Morocha, tiene pedido de captura por homicidio.

“Estaban compartiendo bebidas alcohólicas y consumiendo un grupo de personas, Pelayes, Cerón y nos albañiles. En un momento los albañiles se van a buscar una engarilla con arena y cuando vuelven escuchan disparos y ven salir a Cerón con un arma en la mano. Por ahora no sabemos el móvil del caso”, confió una fuente que trabaja en el caso.

Un caso mafioso

Un extraño caso con tintes mafiosos se registró el domingo pasado en la populosa barriada del Oeste capitalino: una banda atacó brutalmente a un joven de 19 y luego le envió un video del ataque a su madre.

El violento ataque se denunció a las 22.15 cuando una mujer llamó al 911 para denunciar que su hijo había sido baleado y que le habían enviado un video a su teléfono del momento en que había sido atacado.

Minutos más tarde vuelve a llamar a la línea de emergencia para informar que el joven –identificado como T. L, con un pedido de captura vigente- se encontraba en una vivienda de la manzana G del barrio San Martín de Ciudad. Había sido baleado y que además tenía heridas en la frente y en el cuero cabelludo. El joven solo dijo que había sido interceptado por un grupo de 4 o 5 individuos que lo habían agredido.

En el hospital Lagomaggiore lo asistieron por 2 heridas de arma de fuego, una en el miembro superior derecho y la otra en la región subescapular derecha, múltiples heridas cortantes en la cabeza y una lesión vascular arterial brazo derecho.

Ajuste de cuentas narco

Por último, en la tarde del viernes 29 de setiembre un joven de 18 años y un menor de 13 fueron detenidos cuando circulaban a bordo de un auto robado y, se cree, serían quienes habrían herido a un hombre de 26 años en el Barrio San Martín.

La detención se produjo cuando a través el “Lector de Patente” detectaron a Fiat Uno, con pedido de captura desde el 17 de septiembre.

El personal policial comenzó una persecución y, a la altura de calle Montes de Oca de Godoy Cruz, al aproximarse al auto, los sujetos exhibieron un arma de fuego y continuaron con la fuga.

En la intersección Aguaribay y Esquiú descartaron una pistola calibre 9 milímetros. Finalmente en Ángel Bustelo y Tito Francia, abandonaron el vehículo pero los policías lograron detener en la zona. Los investigadores no descartan que se trató de un ajuste de cuenta –tal vez relacionado con un tema de drogas- que tuvo como víctima a Hernán Alessandro Baigorria.

Baleado y en grave estado

El sábado a la noche, un hombre fue baleado y quedó internado en grave estado. El hecho se registró en calle Cacheuta, en el sector Fuerte Apache. El hombre, de 43 años, recibió un disparo en el tórax y fue trasladado al hospital Lagomaggiore en vehículo particular por un vecino de la zona. En el nosocomio fue asistido y diagnosticado con varias heridas de arma de fuego en el tórax ingresando al quirófano en grave estado de salud. Personal de Homicidios trabajó en la escena del hecho en procura de testigos presenciales y realizando relevamiento de las cámaras de la zona para esclarecer el hecho.