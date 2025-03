Coimas en la Policía Federal: seguirán detenidos uno de los líderes de la presunta banda y el ex comisario implicado

Walter Bento denunció "violación a la Ley Procesal vigente" y no volverá a declarar en el juicio

El viernes pasado los jueces Alberto Daniel Carelli, Alejandro Waldo Piña, y María Paula Marisi, ordenaron que Nicolás Ernesto Bazán Sánchez (27) y el ex uniformado Dino Enzo Rossignoli Pérez (52) sigan detenidos, al extender la prisión preventiva que pasa sobre ambos. La extensión de la preventiva es por el termino de 6 meses o bien hasta que termine el juicio que se realizará desde el 22 de abril próximo. En estos casos se tuvo en cuenta la pena que podrían recibir y el peligro de fuga, ya que podrían contar con medios económicos para ello.

Se trata de una investigación que comenzó en 2022, a cargo del el fiscal Federal Fernando Alcaraz y juez federal Marcelo Garnica, titular del Juzgado Federal Nº3 de Mendoza, quien luego procesó a esta presunta bandas que habría logrado amasar una considerable fortuna durante la pandemia de Covid-19 y que a cambio de protección, habría pagado coimas mensuales al ex jefe de la División Operativa de la Policía Federal Argentina en Mendoza.

Los delitos imputados

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, “entre 2020 y 2022, habría funcionado una asociación ilícita integrada por Nicolás Bazán, Renzo González, Ernesto Bazán, Dino Rossignoli, Andrés Bauco, Félix Masera, Juan Manuel Moral, Alejandro Agustín Moral, María José Degregorio (contadora), Marcelo Salcedo (ex policía), Ángel Fava (ex policía) y Roberto Bustos (ex militar), que tuvo por objeto la comisión de distintos delitos, principalmente operar en el mercado de cambio de divisas sin la correspondiente autorización del Banco Central de la República Argentina”.