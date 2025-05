Causa "coimas en la Federal": juzgan al ex comisario Rossignoli, a una contadora y a un "pagador"

Condenados ya en un juicio abreviado los líderes de la organización que se dedicaba a vender dólares de forma ilegal y que hizo una verdadera fortuna durante la época de la pandemia de Covid -19, ahora es el turno de 3 acusados que no quisieron realizar juicios abreviados y que, ahora, comenzaron a ser juzgados en un debate oral que tiene como principal acusado al ex jefe de la Policía Federal de Mendoza, el ex comisario Dino Enzo Rossignoli.