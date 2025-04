Causa "coimas en la Federal": 6 y 3 años de cárcel para los "emprendedores" que vendían dólares en joyerías

Con la condena de la mayoría de los acusados , llegó a su etapa definitoria la causa conocida como “coimas en la Policía Federal” , una investigación judicial que hizo foco sobre una presunta organización conformada por ex policías y liderada por dos ¿ “emprendedores” que se hicieron millonarios durante la pandemia de Covid-19, vendiendo dólares , utilizando como pantalla joyerías ubicadas en el microcentro que recibieron “protección” policial a cambio de dinero .

En cambio, el ex jefe de la Policía Federal de Mendoza, el ex comisario Dino Rossignoli, la contadora María José Degregorio y Ezequiel Fernández no adhirieron a los juicios exprés y enfrentan desde hoy juicios orales y públicos en los que se decidirá su suerte.