Caso Marcelo Corazza: se negó a declarar el presunto jefe de la organización

Se negó a declarar el supuesto jefe de la banda dedicada a la explotación sexual y corrupción de menores, por la cual fue detenido el ganador de Gran Hermano, Marcelo Corazza. Otro de los presuntos integrantes de la organización criminal también se negó a prestar declaración, informaron fuentes judiciales.

Francisco Rolando Angelotti, sindicado como líder de la organización, y Raúl Ignacio Mermet, fueron indagados por el juez Javier Sánchez Sarmiento y el fiscal Patricio Lugones.

Angelotti y Mermet fueron trasladados cerca de las 7 de la mañana de este miércoles a los Tribunales de la calle Lavalle 1170 para ser indagados. Exactamente a las 7.12, el primero en descender de uno de los vehículos de la Unidad de Traslado de la Policía de la Ciudad fue Mermet, con su rostro tapado con un buzo naranja.

Minutos más tarde lo hizo Angelotti, quien ingresó a los tribunales también tapando su rostro con una campera con capucha negra y bajo una fuerte custodia policial.

Los otros dos acusados. (Télam/Gustavo Amarelle)

En la misma causa fue ayer indagado Corazza, quien negó la acusación y dijo que no conoce a ninguno de los otros detenidos por el caso, pero no quiso contestar preguntas ante el juez y el fiscal de la causa.

“Quiero decir que no tengo nada que ver con esto; estoy pasando por el peor momento de mi vida; no puedo creer que esté pasando”, dijo el acusado ante el juez Sánchez Sarmiento y el fiscal Lugones.

“Desconozco a las personas que me nombraron. Mis abogados me sugirieron que no declare hasta poder ver bien la causa. Tengo familia, un sobrino nieto, un ahijado de trece años y me da asco todo lo que escuché. No puedo creer que puedan llegar a leer todo esto. Nunca en mi vida tuve una relación con un menor de edad, no se me ocurriría, por Dios”, agregó el productor de Telefe.

La misma fuente informó que otro de los imputados, identificado como Andrés Fernando Charomet, se negó a declarar en su indagatoria del día de ayer.

“Soy inocente”, llegó a decir Corazza a los medios de prensa al momento de que era trasladado por la policía para ir a declarar.

Marcelo Corazza fue detenido por corrupción de menores.

Las cuatro detenciones fueron realizadas el lunes por efectivos de la División Trata de Personas, de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad luego de seis allanamientos realizados en la ciudad misionera de Oberá y en las localidades bonaerenses de General Pacheco, Tigre y General Rodríguez.

En la causa, Corazza está mencionado en un solo hecho ocurrido, según la víctima que lo denuncia, “luego de 2001″, cuando ya había ganado el reality y lo llevó en su auto particular hasta la Costanera Sur, donde se dio una situación de abuso, informó Télam.

*Atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes: Línea 102 (llamada gratuita y confidencial). Si sos víctima de violencia familiar o sexual, llamá a la Línea 137. Por provincias: https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/linea102/areasninez.